Κοινωνία

ΕΛΑΣ - λαθραία τσιγάρα: εκατοντάδες χιλιάδες πακέτα σε φορτηγό

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έκριναν ύποπτο το φορτηγό και το σταμάτησαν για έλεγχο, βγάζοντας «λαβράκι»

Φορτηγό με φορτίο 165.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ασπρόπυργου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο το φορτηγό και προχώρησαν σε εξονυχιστικό έλεγχό του. Όπως διαπιστώθηκε, έφερε πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας και είχε διαφορετικό αριθμό πλαισίου από αυτόν της άδειας κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, το φορτηγό μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου, όπου κατασχέθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

