Ιωνικός - ΠΑΣ Γιάννινα: “Αλώβητος” στη Νεάπολη ο “Άγιαξ της Ηπείρου”

Ο ΠΑΣ Γιάννινα διατήρησε το «μηδέν» στα μετόπισθεν για τρίτο σερί παιχνίδι και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.



Ο ΠΑΣ Γιάννινα διατήρησε το «μηδέν» στα μετόπισθεν για τρίτο σερί παιχνίδι (μοναδική ομάδα της εφετινής Super League που δεν έχει παραβιαστεί η εστία της ως τώρα), έφυγε με «λευκή» ισοπαλία (0-0) από τη Νεάπολη κόντρα στον Ιωνικό κι επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας πλέον 7 βαθμούς μαζί με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό (ακολουθεί ο αγώνας του Βόλου που έχει 6 βαθμούς κόντρα στον Ατρόμητο).

Η ομάδα των Ιωαννίνων είχε τις δύο πρώτες καλές στιγμές του αγώνα με τα σουτ των Κάργα (8’) και Καραχάλιου (9’), τα οποία μπλόκαρε σταθερά ο Χουτεσιώτης.

Στο 23’ ο Άοσμαν έκανε εξαιρετική ενέργεια, όμως ο Λοντίγκιν μπλόκαρε τη προσπάθειά του, ενώ στο 35’ ο ΠΑΣ έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν από φάουλ του Γκαρντάβσκι, ο Κάργας πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο Εραμούσπε ολομόναχος απ’ το ύψος της μικρής περιοχής, σούταρε πάνω από τα δοκάρια.

Επτά λεπτά αργότερα ο Ιωνικός έφτασε με τη σειρά του πολύ κοντά στο γκολ, όταν από σέντρα του Ματσούκα, ο Τουράμ πήρε την κεφαλιά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήταν η σειρά του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι να χάσει ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, ο Μύγας πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πήρε κατεύθυνση στο δεύτερο δοκάρι, όπου πετάχτηκε ο Τσιγκρίνσκι αλλά δεν κατάφερε στείλει την μπάλα με προβολή εντός εστίας.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΣ άρχισε να «πατάει» καλύτερα μέσα στο γήπεδο, πήρε την κατοχή της μπάλας και είχε μία καλή στιγμή στο 63’ με μακρινό σουτ του Καραχάλιου, το οποίο μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης.

Στο 67’ ο Ντάλσιο έχασε απίστευτη ευκαιρία για να δώσει το προβάδισμα στον Ιωνικό. Από κάθετη πάσα του Κάνιας που κόντραρε, η μπάλα κατέληξε στον μεσοεπιθετικό της νικαιώτικης ομάδας, ο οποίος πέρασε και τον Λοντίγκιν αλλά από πλάγια θέση πλάσαρε άουτ.

Στο τελευταίο 20λεπτο ο ρυθμός του αγώνα άρχισε να πέφτει, οι δύο ομάδες έδειξαν να βολεύονται και να συμβιβάζονται με το «Χ» και το ματς «έσβησε» στο τελικό 0-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Τσιγκρίνσκι, Σάντσες, Βαλεριάνος, Ρομαό, Ντάλσιο (90'+3' Πογκοσιάν), Ματσούκας (90’ Κωνσταντινίδης), Άοσμαν (83’ Μάναλης), Μπουένο (46’ Κάνιας), Τουράμ.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε, Πέερσμαν, Σνάιντερ, Καραχάλιος, Ντομίνγκεθ, Γκαρντάβσκι (52’ λ.τρ. Μορέιρα), Λώλης (46’ Μιλιντσεάνου), Περέα (90'+2' Παντελάκης).

