Γυναικοκτονία στη Ρόδο – φίλη Ντόρας: Ο δράστης την καταπίεζε αφόρητα

Δεν την άφηνε ούτε να βγει στο μπαλκόνι να καπνίσει και ένα βράδυ την κλείδωσε έξω από το σπίτι γιατί θεώρησε ότι είχε αργήσει, ανέφερε σε μαρτυρία στον ΑΝΤ1, φίλη του θύματος.

Η Μαριέττα Διάκου, φίλη της αδικοχαμένης Ντόρας, που έπεσε νεκρή μετά από τους πυροβολισμούς του πρώην συντρόφου της στη Ρόδο, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και περιέγραψε τα όσα ζούσε το θύμα τους τελευταίους μήνες.

Όπως είπε είχαν μιλήσει στο τηλέφωνο για τελευταία φορά την περασμένη Τρίτη κι έκανε λόγο για ένα πανέμορφο και γλυκύτατο πλάσμα, που δεν την άξιζε αυτή η τύχη.

Όπως της είχε εκμυστηρευθεί πρόσφατα το θύμα, ενώ στην αρχή η σχέση της με τον θύτη ήταν πάρα πολύ καλή, από τη στιγμή που αποφάσισαν να ζήσουν μαζί και μετά άλλαξε η συμπεριφορά του. Ένα βράδυ την είχε κλειδώσει έξω από το σπίτι τους κατηγορώντας την ότι άργησε να γυρίσει.

Άλλες φορές της απαγόρευε να βγει στο μπαλκόνια να καπνίσει, ενώ δεν της επέτρεπε να βλέπει τις φίλες της.

Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι όπως ανακάλυψε η Ντόρα μετά την προσφυγή της στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο δράστης ήταν αυτός που είχε χακάρει τον υπολογιστή της και είχε διαγράψει φωτογραφίες της.





