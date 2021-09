Life

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - Θείος δράστη: δεν φταίει μόνο ο δολοφόνος, δεν ήταν “τέρας”… (βίντεο)

Αντιδράσεις προκαλούν όσα είπε ο συγγενής του άνδρα που σκότωσε την πρώην σύντροφο του. Τι λέει για την Ντόρα και για τις άλλες γυναίκες που δολοφονήθηκαν.

Θείος του δράστη της δολοφονίας της εκπαιδευτικού στην Ρόδο, που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», είπε ότι «το παιδί δεν είναι το τέρας που το παρουσιάζουν. Λένε για ένα σπίτι πολλών χιλιάδων ευρώ, αλλά το σπίτι που λένε είναι το σπίτι της πρώην γυναίκας του».

«Ο ανιψιός μου ήταν παθιασμένος με την σχέση του, όπως πρέπει να είναι ο καθένας με την σχέση του όταν είναι ερωτευμένος. Και η καθεμία από εσάς πρέπει να σέβεται αυτό που ο καθένας μας προσφέρει, περισσότερο και από το περισσότερο. Και όχι όταν σας φτιάξουμε και τα σπίτια και τις δομές που θέλετε, και μετά να λέτε «α, τώρα θέλω και την ελευθερία μου» και τέτοια», ανέφερε στην τηλεφωνική συνέντευξη του.

Όπως προσέθεσε ο θείος του δολοφόνου και αυτόχειρα, «Για να φτιάσει στο σημείο να αυτοκτονήσει ο ανιψιός μου πρέπει να την λάτρευε. Δεν δικαιολογώ καμία πράξη βίας, αλλά δεν μπορεί να παρουσιάζεται όλους τους φονιάδες, όπως τους παρουσιάζετε τον τελευταίο καιρό, σαν τέρατα»

Καταλήγοντας είπε ακόμη πως «δεν είστε όλες οι γυναίκες θύματα, δεν είστε όλες άγγελοι. Είστε κι εσείς που απέξω είστε κούκλες και από μέσα είστε… μια άλλη λέξη».

Στο άκουσμα της συνέντευξης του θείου, η πρώην σύντροφος του δολοφόνου, είπε στον δημοσιογράφο της εκπομπής, Θάνο Βάγιο, ότι η ίδια «είχε ενημερώσει την οικογένεια του δράστη για την κακοποιητική συμπεριφορά του και ότι χρειάζεται να τον παρακολουθήσει ψυχολόγος» και συγκεκριμένος συγγενής της, της απάντησε «εσύ κοπέλα μου, χρειάζεσαι ψυχολόγο. Ο Κώστας είναι μια χαρά».

Νωρίτερα, είχε μιλήσει στην εκπομπή «Το Πρωινό» η πρώην σύντροφος του δολοφόνου και αυτόχειρα, περιγράφοντας όσα η ίδια είχε βιώσει όταν είχε σχέση μαζί του:

«Το έκανε από μεγάλη αγάπη» λέει ο πατέρας του δράστη

Ο πατέρας του 40χρονου γυναικοκτόνου δίνει την δική του ερμηνεία για το έγκλημα στη Ρόδο, σημειώνοντας ότι λυπάται την οικογένεια της κοπέλας, τον εαυτό του και τη γυναίκα του. «Από τη στιγμή που το παιδί μας αυτοκτόνησε, έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί στην οικογένειά μου;», αναφέρει και συμπληρώνει ότι ο γιος του έκανε το έγκλημα από μεγάλη αγάπη. Μιλώντας στον Alpha, ο πατέρας ανέφερε τα εξής: «Το γνωρίζω πολύ καλά ότι έγινε ο φόνος και από τη στιγμή που το παιδί μου αυτοκτόνησε, έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί στην οικογένειά μου; Όλα αυτά που λένε είναι αερολογίες. Έχω τον πόνο μου αυτή τη στιγμή, έχασα τον γιο μου. Δεν μπορώ να μιλήσω και να πω το ο, τιδήποτε αυτή τη στιγμή.

Αυτό (που έκανε) το ξέρει η ψυχούλα του και μόνο. Από τη στιγμή που δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις νιώσει τον πόνο του παιδιού σου και δεν έχει μείνει το παιδί σου τυφλό για δύο χρόνια. Τον πυροβόλησαν στο κυνήγι και δεν ξέρεις τι πέρασε μετά με τη γυναίκα του. Ο γιος μου το έκανε από τη μεγάλη του αγάπη. Είμαι πατέρας και πονάω. Το κακό έγινε πια, τελείωσε. Δικαιοσύνη δε μπορείς να βρεις πουθενά. Φύγανε και οι δύο. Λυπάμαι τους γονείς, λυπάμαι τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου. Αυτή τη στιγμή περνάω το δράμα μου, θέλω να κηδέψω το παιδί μου και όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα θα μιλήσω. Συμμερίζομαι αυτούς τους γονείς, τους λυπάμαι και ζητάω συγγνώμη».