Γυναικοκτονία στην Ρόδο - θεία θύματος: “άρρωστη” όλη η οικογένεια του δράστη (βίντεο)

Οργή προκάλεσαν όσα υποστήριξε θείος του δολοφόνου, επιρρίπτοντας ευθύνες και στην Ντόρα για την τραγική κατάληξη.

Εξοργισμένη από όσα είπε στο «Πρωινό» ο θείος του δολοφόνου, η θεία της εκπαιδευτικού που έχασε την ζωή της, στην Ρόδο, παρενέβη στην εκπομπή και συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα είπε ότι ακούγοντας όσα είπε ο συγγενής του γυναικοκτόνου, «το αποτέλεσμα είναι να συνεχίσουν να κυκλοφορούν άρρωστοι».

«Δεν υπήρχε ούτε αγάπη ούτε έρωτας, ούτε τίποτα. Εγώ είμαι εδώ μπροστά στο φέρετρο του παιδιού μας. Σκότωσε το παιδί μας, μια κούκλα, σκότωσε το παιδί μου. Τι λένε τώρα; Ότι τον αδικούν; Ο Κωνσταντίνος ήταν φονιάς», είπε η κ. Κλεοπάτρα, προσθέτοντας «δηλαδή αγαπάω, ερωτεύομαι και πρέπει να σκοτώσω; Είναι γελοίοι. Αγαπάω και πρέπει να γίνει φόνος; Τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι;».

Συνεχίζοντας, η θεία του θύματος είπε «εγώ να σας πω τι πιστεύω; Η αρρώστια είναι μέσα στην οικογένεια. Αυτές οι οικογένειες που εντοπίζουν το πρόβλημα σε μικρή ηλικία και το κρύβουν για να μην λέει η γειτονιά. Πηγαίνετε το παιδί σας σε έναν ψυχολόγο».

«Ποια αγάπη και έρωτας; Αν υπήρχε αγάπη και έρωτας θα την σκότωνε; Έρωτας σημαίνει σέβομαι την ζωή του άλλου. Λυπάμαι για την ζωή του παιδιού μας και για αυτούς που κυκλοφορούν και τα παιδιά μας μπλέκουν άδικα. Είναι γελοίοι, φονιάδες, δολοφόνοι», είπε η θεία της δολοφονημένης εκπαιδευτικού.

Όπως είπε, «Αυτός σκότωσε όλη την οικογένεια μας. Η Ντόρα μας δεν πέθανε, σκοτώθηκε, το καταλάβετε. Δεν ήταν η ώρα, δεν έπαθε ένα ατύχημα, δεν αρρώστησε. Δεν ήταν η ώρα να πεθάνει το παιδί μας. Και οι Αρχές δεν κάνουν τίποτα. Έχουν φάκελο και δεν το ψάχνουν. Πότε περιμένουν να στείλουν τον άλλον σε έναν ψυχίατρο; Πόσους φόνους πρέπει να κάνει;».

