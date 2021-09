Οικονομία

Κορονοϊός: Νέα NOTAM για τις πτήσεις εξωτερικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την είσοδο στη χώρα.

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00, η αεροπορική οδηγία με τις προϋποθέσεις εισόδου στην ελληνική επικράτεια για πτήσεις εξωτερικού που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η notam για πτήσεις από το εξωτερικό που θα ισχύει έως 1/10/21 προβλέπει τα ακόλουθα:

Απαγορεύσεις υπηκόων από τρίτες χώρες: Σύμφωνα με την αεροπορική οδηγία ισχύει απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ε. Ε και της Συμφωνίας Σένγκεν συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους. Εξαιρούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 36 χωρών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ιαπωνία, Λίβανος, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ιορδανία, Μολδαβία, Μπρουνέι, 'Αγιος Μαρίνος, Ανδόρρα, Βατικανό, Μονακό, Τουρκία, Κόσοβο* και Κινεζική Ταϊπέι**.

Τι ισχύει για το PLF: Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr οποιαδήποτε ώρα πριν την αναχώρηση της πτήσης προς Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Είσοδος στην Ελλάδα με πιστοποιητικό εμβολίου ή αρνητικό PCR/RAPID TEST ή βεβαίωση νόσησης ή ψηφιακό πιστοποιητικό: Για τους ταξιδιώτες προς Ελλάδα προϋπόθεση εισόδου στη χώρα είναι μια από τις παρακάτω:

1) Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.

2) Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς τον έλεγχο με rapid test.

3) Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό/βεβαίωση νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

4) Επίσης οι ταξιδιώτες πτήσεων από το εξωτερικό μπορούν να φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE ) καθώς και τρίτων χωρών, στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό ή το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου (rapid test 48 ωρών ή PCR 72 ωρών) ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό.

Έλεγχοι σε παιδιά από 12 ετών και άνω: Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, (εμβόλιο ή αρνητικό τεστ ή βεβαίωση νόσησης ή ψηφιακό πιστοποιητικό), για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από δώδεκα (12) ετών και άνω.

Δειγματοληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών: Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξη τους, βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Αν το rapid test είναι θετικό άμεσα θα γίνεται επαναληπτικός έλεγχος με PCR test. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει για 10 μέρες, ενώ αν ο επιβάτης εξωτερικού είναι εμβολιασμένος και το rapid test κατά την άφιξή του δείξει ότι είναι θετικός στη νόσο θα παραμένει σε απομόνωση για 7 μέρες. Και στις δύο περιπτώσεις ( 10 ή 7 μέρες προσωρινού περιορισμού), προκειμένου να γίνει άρση της καραντίνας τα πρόσωπα υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR την τελευταία ημέρα του προσωρινού περιορισμού τους. Όλοι οι επιβάτες εξωτερικού πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών της χώρα μας.

Αεροπορική οδηγία για Ρώσους επιβάτες: Όλοι οι ταξιδιώτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ρωσίας με προορισμό την Ελλάδα θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση αρνητικού τεστ PCR (72 ωρών) ή rapid test (48 ωρών). Το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό και ισχύει για όλους τους επιβάτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ρωσίας είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι. Επιπλέον, όλοι οι ταξιδιώτες/μόνιμοι κάτοικοι από τη Ρωσία θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε έλεγχο με τεστ για τον Covid-19 κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα.

Υποχρεωτικό τεστ στην άφιξη για ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, από τις ακόλουθες 16 χώρες (ισχύει μόνο για επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί): Επιβάτες πτήσεων που προέρχονται από Αίγυπτο, Αλβανία, Αργεντινή, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γεωργία, Κούβα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Κίνα, Λιβύη, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Πακιστάν, Ρωσία και Τουρκία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα τους, θα υποβάλλοντα στο αεροδρόμιο άφιξης υποχρεωτικά σε τεστ. Αν το rapid test είναι θετικό άμεσα θα γίνεται επαναληπτικός έλεγχος με PCR test. Η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία θα ισχύει μόνο για επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί καθώς υπάρχει εξαίρεση για τους ταξιδιώτες/επιβάτες που είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει από Covid-19.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική: Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας. Επίσης οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού. Ο έλεγχος των παραπάνω εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις αστυνομικές αρχές. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα και σε περίπτωση παραβίασης φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδα τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα γύριζα στα Σεπόλια να πουλάω cd για να έχω τον πατέρα μου

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και βοριάδες το Σάββατο

Σεισμός στην Αθήνα