Bitcoin: Η κεντρική τράπεζα της Κίνας “βούλιαξε” το κρυπτονόμισμα

Ακόμα μεγαλύτερες οι απώλειες για Ether και XRP. Οι Κινέζοι χαρακτήρισαν τα κρυπτονομίσματα, παράνομα.

Το bitcoin υποχώρησε άνω του 5% σήμερα αφού η κεντρική τράπεζα της Κίνας είπε ότι όλες οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν ψηφιακά νομίσματα είναι "παράνομες" και εξέδωσε πανεθνική απαγόρευση για την εξόρυξη (mining) κρυπτονομισμάτων.

Η κεντρική τράπεζα είπε ότι τα κρυπτονομίσματα δεν πρέπει να κυκλοφορούν στις αγορές ως παραδοσιακά νομίσματα και απαγορεύεται σε πλατφόρμες του εξωτερικού να προσφέρουν τις υπηρεσίες σε επενδυτές της ηπειρωτικής χώρας μέσω Διαδικτύου.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημείωσε νωρίτερα πτώση 5,8% στα 42.290 δολάρια, με τα μικρότερα νομίσματα που συνήθως κινούνται παράλληλα με το bitcoin επίσης να καταγράφουν μεγάλες απώλειες. Το Ether σημείωσε νωρίτερα πτώση άνω του 8% και το XRP κατά 7%.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας είπε επίσης ότι θα απαγορεύσει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες πληρωμών και διαδικτυακές εταιρίες να διευκολύνουν τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα και θα παρακολουθεί ακόμα πιο στενά για κινδύνους από τέτοιες δραστηριότητες.

