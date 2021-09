Κόσμος

Πέθανε ο Πολ Κιλές

Έφυγε από τη ζωή ο Πολ Κιλές, βυθίζοντας στην θλίψη τους συγγενείς τους και όσους τον γνώρισαν στην πολυκύμαντη ζωή του..

Ο σοσιαλιστής, πρώην υπουργός Πολ Κιλές, πολιτική προσωπικότητα της περιόδου της προεδρίας του Φρανσουά Μιτεράν ('80-'90), πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 79 ετών.

Ο Πολ Κιλές, απόφοιτος της υψηλού κύρους Πολυτεχνικής Σχολής, ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα το 1981 ως επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Φρανσουά Μιτεράν. Στις κυβερνήσεις Μιτεράν υπηρετούσε ως υπουργός, κυρίως Εσωτερικών και Αμυνας.

Μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, εξελέγη το 1997 πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Αμυνας και την επόμενη χρονιά προήδρευσε της αποστολής του γαλλικού κοινοβουλίου για τον ρόλο της Γαλλίας στην γενοκτονία των Τούτσι στην Ρουάντα.

Από το 1995 μέχρι το 2020 εξελέγη τέσσερις φορές δήμαρχος του τουριστικού χωριού Κορντ-συρ-Σιέλ της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Γιος στρατιωτικού και δασκάλας, ο Πολ Κιλές γεννήθηκε το 1942 στην γαλλική Αλγερία. Μετά την Πολυτεχνική Σχολή εργάσθηκε μέχρι το 1978 ως μηχανικός στον ενεργειακό τομέα στην πετρελαϊκή εταιρεία Shell. Το 1972 εντάχθηκε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και ανήκε στην πτέρυγα του Φρανσουά Μιτεράν.

Τον Οκτώβριο 1981, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης πολεμικής έπειτα από δηλώσεις του που εκμεταλλεύθηκε η δεξιά, για την ανάγκη «να κοπούν κεφάλια» στην ανώτατη διοίκηση όταν η αριστερά θα αναλάβει στην εξουσία.

Ο Πολ Κιλές, ο οποίος υπήρξε σε ολόκληρη την ζωή του μετριοπαθής πολιτικός, εξήγησε στην συνέχεια ότι στην πραγματικότητα ήθελε «να αποφύγει αυτό που θα μπορούσε να μοιάζει με κυνήγι μαγισσών». παραδέχθηκε ωστόσο ότι διέπραξε «σφάλμα» με την αναφορά του εκείνη στον Ροβεσπιέρο, «σε πολύ αρνητική φόρτιση».

Πατέρας τριών παιδιών, υπήρξε πρόεδρος της οργάνωσης «Πρωτοβουλίες για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό» για την «οικοδόμηση ενός πιο ασφαλούς κόσμου».

