Αρνητής κορονοϊού: πρόστιμο στον πατέρα για μη χρήση μάσκας στο δικαστήριο

Ο 37χρονος προσήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο αρνούμενος να φορέσει μάσκα

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης προσήλθε σήμερα το πρωί ο 37χρονος πατέρας, μετά από μήνυση της διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης, για επεισόδιο που προκάλεσε όταν δεν επετράπη στον γιο του να μπει στο σχολείο, καθώς δεν προσκόμισε την σχολική κάρτα με αρνητικό αποτέλεσμα self test.

Σταθερός στις… απόψεις του ο πατέρας προσήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο αρνούμενος να φορέσει μάσκα, παρά την υποχρεωτικότητα που ορίζει ο νόμος. Έτσι, ο 37χρονος αποβλήθηκε από τη δικαστική αίθουσα και του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας.

Τελικώς, στον 37χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή...

