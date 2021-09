Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανήλικοι αθλητές: Με self test οι προπονήσεις και οι αγώνες

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμώνων του Υπουργείου Υγείας.

Παράταση ως τις 31 Οκτωβρίου, στη δυνατότητα πραγματοποίησης self test (αντί για rapid test) για τους ανήλικους αθλητές ηλικίας 12-17 ετών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε προπονήσεις και αγώνες, αποφάσισε η Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων του Υπουργείου Υγείας.

Η παράταση δίνεται προκειμένου οι ανήλικοι αθλητές να έχουν το χρόνο να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους (καθώς από τη στιγμή που θα έχουν στα χέρια τους έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού, απαλλάσσονται της υποχρέωσης ελέγχου για κορονοϊό), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Τα self test θα πρέπει να γίνονται παρουσία του υπεύθυνου COVID-19 του σωματείου ή του προπονητή.

Θα γίνεται από τα σωματεία και τις ομοσπονδίες ενημέρωση προς τους αθλητές και γονείς για τα οφέλη του εμβολιασμού στον αθλητισμό.

Καταγραφή και αποστολή εβδομαδιαίως των στοιχείων που αναφέρονται στις οδηγίες της ΓΓΑ (αριθμός εμβολιασμένων/νοσήσαντων, αριθμός τεστ ανά είδος, κρούσματα) από τα σωματεία και τις ομοσπονδίες, ως προϋπόθεση συνέχισης της αθλητικής δραστηριότητας.

Οι ανήλικοι αθλητές υποχρεούνται να προβαίνουν σε έναν αυτοδιαγωνιστικό έλεγχο της εβδομάδα, για τα αθλήματα χαμηλής και χαμηλής-μεσαίας επικινδυνότητας και σε δύο τεστ την εβδομάδα για τα αθλήματα μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας (ομαδικά κλειστού και ανοιχτού χώρου και μαχητικά).

Για τους ανεμβολίαστους αθλητές 18 ετών και άνω, ισχύει η υποχρέωση πραγματοποίησης ενός ή δύο rapid test την εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας κάθε αθλήματος.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε αγώνες, για τους αθλητές έως και 17 ετών απαιτείται έλεγχος PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή self test παρουσία του υπεύθυνου COVID19 της ομάδας, την ημέρα του αγώνα, ενώ για τους 18 και άνω έλεγχος PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών. Οι πλήρως εμβολιασμένοι αθλητές εξαιρούνται της υποχρέωσης ελέγχου.

