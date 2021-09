Κόσμος

Γυναικοκτονία: 50 δολοφονίες κάθε εβδομάδα στην ΕΕ (βίντεο)

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δολοφονίες γυναικών στις 27 χώρες-μέλη της. Δείτε τα στατιστικά δεδομένα απο διάφορες χώρες της Ένωσης

Της Ντέμης Καραγιάννη

Eνα έγκλημα πάθους και ζήλιας συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την Ρωσία.

Ο 24χρόνος Ραστάμ Μαρσάλοφ κατάφερε απανωτές μαχαιριές στο κεφάλι της συζύγου του και μητέρας των δύο παιδιών του ενω εκείνη τον ικέτευε να την αφήσει σφαδάζοντας από τον πόνο. Μάταια όμως. Ο 24χρόνος αφού την σκότωσε, πέταξε το πτώμα της από τον 13ο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου στην Αγία Πετρούπολη.

Η άτυχη 25χρόνη Αλεξάνδρα Μαρσάλοβα είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της, personal trainer στο επάγγελμα. Μάλιστα είχε γράψει ότι ο Μαρσάλοφ είχε απειλήσει ότι θα την μαχαιρώσει καθώς την ζήλευε παράφορα. Κυρίως επειδή έβγαζε πολλά χρήματα ως καθηγητρια σεξουαλικης διαπαιδαγώγισης.

Στην άλλη όχθη του Ειρηνικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες το FBI εξεδωσε ένταλμα συλληψης για τον αρραβωνιαστικό της Γκάμπι Πετίτο που βρέθηκε δολοφονημένη σε εθνικό πάρκο του Ουαίόμινγκ. .

Η δολοφονία της νεαρής κοπέλας που ταξίδευε με αυτοκίνητο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον αρραβωνιστικό της Μπραίαν Λόντρι , εχει προκαλέσιε φρενίτδια στα μέσα κοινωνικής δικτυωσης απο την στιγμή που είχε δηλωθεί η εξαφανισή της απο την οικογένεια της στις 11 Σεπτεμβίου. Ο Λόντρι είχε ήδη γυρίσει στη Φλόριντα απο τις αρχές Σεπτεμβρίου και στην συνέχεια εξαφανίστηκε,αρνούμενος να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία στην οικογένεια της Πετίτο.

Η 28χρόνη δασκάλα Σαμπίνα Νάσσα είχε δώσει ραντεβού με ενα φίλο της σε πάμπ του Λονδίνου ,όμως δεν έκανε ποτέ αυτή την συνάντηση αφού έπρεπε να διανύσει μια απόσταη πέντε λεπτών απο ενα πάρκο ,όπου της αφαίρεσε την ζωή ο δολοφόνος της.



Σε βίντεο που δόθηκε απο τις αστυνομικές αρχές φαίνεται ένα ασημί αυτοκίνητο ο οδηγός του οποίου αναζητείται ενώ εχει συλληφθεί ως ύποπτος και αυτός ο 38χρόνος άνδρας.

Κάθε μέρα, σε όλο τον κόσμο, δολοφονούνται 137 γυναίκες, κατά μέσο όρο, από (πρώην ή νυν) συζύγους ή συντρόφους ή από κάποιο μέλος της οικογένειας τους.

Παγκοσμίως, οι πέντε χώρες με τα μεγαλύτερα καταγεγραμμένα ποσοστά γυναικοκτονιών σήμερα είναι η Αργεντινή, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ινδία, η Ονδούρα και το Μεξικό,

Στην μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει στην Ευρωπαική Ενωση για την έμφυλη βία καταγράφει ότι πενήντα γυναίκες δολοφονούνται κάθε εβδομάδα από νυν ή πρώην σύντροφό τους.

Επιπλέον, βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, EIGE:

Στην Βρετανία, κάθε τρεις μέρες δολοφονείται μία γυναίκα

Στη Σουηδία, κάθε δέκα μέρες κακοποιείται μέχρι θανάτου από το σύζυγο ή σύντροφό της

Στην Ισπανία, μία γυναίκα δολοφονείται κάθε τέσσερεις μέρες, περίπου 100 τον χρόνο

Στην Γαλλία, μία γυναίκα δολοφονείται κάθε πέντε μέρες εξαιτίας κακοποίησης στο σπίτι

Από αυτές το 1/3 μαχαιρώνεται, το 1/3 φονεύεται με πυροβόλο όπλο, το 20% στραγγαλίζεται και το 10% ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου