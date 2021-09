Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αθήνα

Πρωινή επίσκεψη του "Εγκέλαδου" στην πρωτεύουσα.

Σεισμός στην Αθήνα έγινε ασιθητός το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε ένταση 3,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στα 33,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 23 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Αθήνας.

