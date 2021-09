Κοινωνία

Ανδρέας Χριστοφέρος: Το θύμα επίθεσης με οξύ και το μήνυμα στην Ιωάννα

Συγκλονίζει η περιγραφή του άνδρα που έπεσε θύμα επίθεση με οξύ πριν από επτά χρόνια.

Μήνυμα στην Ιωάννα Παλιοσπύρου έστειλε ο Ανδρέας Χριστοφέρος, θύμα επίθεσης με οξύ και κάτοικος Αγγλίας. Το θύμα της επίθεσης μίλησε για την επίθεση που από λάθος δέχθηκε, την ποινή η οποία επιβλήθηκε στο δράστη, ενώ στις δηλώσεις στο OPEN, αποκάλυψε την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του.

«Μου επιτέθηκαν λανθασμένα τον Δεκέμβριο του 2014. Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οπότε ήμουν συνηθισμένος να έρχεται κόσμος στο σπίτι μου. Να αφήνουν δέματα, δώρα. Άκουσα ένα χτύπημα στην πόρτα, άνοιξα όπως θα άνοιγα στον οποιονδήποτε και κάποιος μου πέταξε ένα ποτήρι οξύ στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή άλλαξε όλη μου η ζωή. Η επίθεση με οξύ επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής σου, όταν έχεις παραμορφωμένο πρόσωπο είναι κάτι που δεν μπορείς να κρύψεις.

Την πρώτη νύχτα της επίθεσης νόμιζαν ότι δεν θα τα καταφέρω. Όταν δέχεσαι μία επίθεση με οξύ, όπως εγώ και η Ιωάννα, δεν μπορείς να κρυφτείς, εκτός αν κλειδώσεις τον εαυτό σου σε ένα σπίτι, κάτι που εγώ αρνήθηκα να κάνω. Ο γιος μου τότε ήταν 18 μηνών. Όταν είσαι ξαπλωμένος σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου το μυαλό δημιουργεί προβλήματα. Κάθεσαι, υπεραναλύεις, σκέφτεσαι τι θα σκεφτεί ο γιος μου μόλις με δει. Αυτό ήταν το βασικότερο "τέρας" στο μυαλό μου, αν θα με φοβάται και θα φύγει μακριά ουρλιάζοντας.

Τον έφερε μία μέρα η γυναίκα μου να με δει για πρώτη φορά μετά την επίθεση. Βγήκε από το αυτοκίνητο με κοίταξε και της άρπαξε το χέρι τρομαγμένος ... ήταν η πιο σπαρακτική στιγμή της ζωής μου. Αλλά όταν άκουσε τη φωνή μου, όταν με άκουσε να μιλάω, με αναγνώρισε, άφησε το χέρι της γυναίκας μου και με αγκάλιασε και δεν με άφησε να φύγω για ώρες.

Στην αρχή έπρεπε να κρυβόμαστε, γιατί δεν γνωρίζαμε τον πραγματικό λόγο της επίθεσης, νομίζαμε ότι ήθελαν να με αποτελειώσουν. Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που μου επιτέθηκε οδήγησε 4 ώρες μέχρι το σπίτι μου μου έριξε το βιτριόλι και άλλες τέσσερις ώρες για να γυρίσει πίσω; Κατάλαβα αμέσως ότι μου έριξε οξύ διαλύθηκε η μπλούζα μου το πρόσωπό μου έχει αρπάξει φωτιά σαν κάποιος να μου έβαλε πετρέλαιο και να μου άναψε ένα σπίρτο. Προσπαθούσα να διατηρήσω τις αισθήσεις μου για να συγκρατήσω τις λεπτομέρειες του δράστη και το όχημά του. Μόλις έφτασε η αστυνομία τους έδωσα όλες τις πληροφορίες πριν λιποθυμήσω. Ξύπνησα έξι μέρες μετά, είχα πέσει σε κώμα, ο δράστης συνελήφθη και μετά από πολύ καιρό, λίγο πριν κλείσει η υπόθεση η αστυνομία μας είπε ότι είχε την απάντηση. Ο δράστης ζητούσε εκδίκηση από κάποιον που πίστευε ότι έκανε κακό στην οικογένειά του.

Όμως έκανε λάθος στο σπίτι έπρεπε να πάει μερικά τετράγωνα παρακάτω ...έκανε λάθος», είπε ο Ανδρέας Χριστοφέρος

View this post on Instagram A post shared by Andreas Christopheros (@andreas_christopheros)

Ο Ανδρέας Χριστόφορος ανέφερε ότι: «Ο δράστης αρχικά καταδικάστηκε σε ισόβια αλλά αυτό δεν σημαίνει μία ζωή πίσω από τα κάγκελα. Έχουν περάσει έξι χρόνια από την επίθεση και αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχω μετά από 30 χειρουργεία Και ακόμα παλεύω. Εμφανίστηκα στο δικαστήριο, κάτι που είναι πολύ σπάνιο, ήθελα να είμαι εκεί, ήθελα οι δικαστές να με δουν από κοντά, τα τραύματα που μου προκάλεσε. Είμαι θυμωμένος, δεν γίνεται να περάσει κάτι όπως πέρασα εγώ και να μην έχεις θυμό. Έχω θυμό με τους δικαστές που αποφάσισαν ότι αυτός ο άνθρωπος που οδήγησε τέσσερις ώρες για να ρίξει οξύ στο πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου δεν είναι κίνδυνος στην κοινωνία και αφαίρεσαν τα ισόβια από την ποινή του.

View this post on Instagram A post shared by Andreas Christopheros (@andreas_christopheros)

Μείωσαν την ποινή του στα 16 χρόνια, από τα οποία έχει εκτίσει τα 8 και τώρα βρίσκεται σε ανοικτή φυλακή. Οπότε στη Βρετανία μπορείς να ρίξεις οξύ στο πρόσωπο κάποιου, να του καταστρέψεις τη ζωή σωματικά, οικονομικά, συναισθηματικά και να μείνεις μόνο μερικά χρόνια στη φυλακή.





Η επίθεση μου άφησε πλήρη παραμόρφωση. Μου πέταξε οξύ από χαμηλά και πέτυχε το ταβάνι και από το ταβάνι έσταξε οξύ στην πλάτη μου και είμαι τραυματισμένος και στην πλάτη. Τυφλώθηκα από το αριστερό μου μάτι, το δεξί μου μάτι γλίτωσε. Πέρασα εβδομάδες χωρίς βλέφαρα κάτι που είναι βασανιστικό. Έχω σταματήσει να μετράω χειρουργεία, τι νόημα έχει πια».

View this post on Instagram A post shared by Andreas Christopheros (@andreas_christopheros)

Ο Ανδρέας Χριστοφέρος ολοκλήρωσε λέγοντας: «Η καλύτερη συμβουλή που έχω να δώσω στην Ιωάννα είναι να βρει μία κανονικότητα στη ζωή της. Εγώ ονειρεύομαι την ελευθερία - να βρω ένα κτήμα και να γεράσω εκεί παρέα με την οικογένειά μου».

