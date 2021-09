Life

Στέλιος Κρητικός: Πατέρας για τέταρτη φορά ο ηθοποιός!

Μεγάλωσε η οικογένεια του ηθοποιού, που έγινε πατέρας για τέταρτη φορά.

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του διανύει ο Στέλιος Κρητικός, αφού έγινε για τέταρτη φορά πατέρας!

Η σύζυγός του, Κάτια Παπαδοπούλου, γέννησε πριν από λίγες ώρες ένα υγιέστατο κοριτσάκι και έτσι η οικογένειά τους μεγάλωσε.

Ο γοητευτικός ηθοποιός και η σύζυγός του έχουν αποκτήσει ακόμη ένα κοριτσάκι, την Κόμμησα, ενώ ο ηθοποιός έχει άλλους δυο γιους, τον Μιχαήλ και τον Άρη, από προηγούμενο γάμο του.

Τα ευχάριστα νέα μοιράστηκε ο Στέλιος Κρητικός με μία ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram.

