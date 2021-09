Κοινωνία

Καλλιθέα: βίντεο από ένοπλη ληστεία σε περίπτερο

Ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Καλλιθέα.

Τρεις μαυροντυμένοι άγνωστοι λήστεψαν περίπτερο στην Καλλιθέα, υπό την απειλή όπλου. Οι δράστες εμφανίστηκαν με δύο μηχανάκια και κράνη έξω από το περίπτερο.

Κατέβηκαν και πλησίασαν προς το μέρος όπου ο υπάλληλος εξυπηρετούσε τους πελάτες του. Τον απείλησαν με πιστόλι, ενώ του έδωσαν έναν σάκο για να βάλει τα χρήματα.

Για να τον αναγκάσουν να κάνει πιο γρήγορα άρχισαν να χτυπούν τα τζάμια και να πετούν εμπορεύματα. Ανήμπορος να αντιδράσει ο υπάλληλος έβαλε στο σάκο 1100 ευρώ. Οι κακοποιοί πήραν το σάκο ανέβηκαν στα παπάκια κι εξαφανίστηκαν.

Όλα έγιναν μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το οπτικό υλικό και σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι έχουν ξαναχτυπήσει στη περιοχή.

