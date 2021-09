Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκος περίπατος με το βλέμμα στη Φενερμπαχτσέ

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο το τρίποντο στην Τρίπολη με το 2-0 επί του Αστέρα και πάτησε ξανά κορυφή.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του για τη Super League ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 2-0 του Αστέρα στην Τρίπολη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Τα τέρματα των «ερυθρόλευκων», που έφτασαν τους δέκα βαθμούς και ανέβηκαν μόνοι πρώτοι στο βαθμολογικό πίνακα, σημείωσαν οι Τικίνιο (7΄) και Αγκιμπού Καμαρά (23΄). Αντίθετα ο Αστέρας παρέμεινε στους δύο βαθμούς μετά από 4 αγώνες.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το ματς και κατάφερε να προηγηθεί στο 7ο λεπτό όταν μετά από αλλαγή παιχνιδιού του Μαντί Καμαρά, ο Μασούρας με κεφαλιά πάσαρε στον Τικίνιο ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Παπαδόπουλο και να «γράψει» το 1-0.

Επτά λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Σίτο ο οποίος ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σημειώσουν και δεύτερο τέρμα στο 23΄ όταν μετά από σέντρα-σουτ του Αγκιμπού Καμαρά, ο Παπαδόπουλος έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και κατέληξε στα δίχτυα του Αστέρα για το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας φάνηκε να θέλει να δημιουργήσει κάτι καλό και να σημειώσει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά είχε πρόβλημα στην δημιουργία φάσεων ενώ παράλληλα ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στον ανασταλτικό τομέα. Έτσι παρέμεινε το 2-0 και ο Ολυμπιακός πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης

Κίτρινες: Αλβαρες, Ασιέρ Μπενίτο - Σισέ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Πίτσου, Καστάνιο, Άλβαρες, Βαλιέντε, Καπίγια (75΄ Σόνι), Κανελλόπουλος (71΄ Σανταφέ), Κρέσπι (71΄ Γκόμες), Μπαράλες, Σίτο (58΄ Ασιέρ Μπενίτο).

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Καρμπόβνικ, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Μπουχαλάκης, Μαντί Καμαρά (58΄ Βρουσαϊ), Μασούρας (57΄ Εμβιλά), Αγκιμπού Καμαρά (79΄ Κούντε), Ονιεκούρου (79΄ Βαλμπουένα), Τικίνιο (69΄ Ελ Αραμπί).

