Σκέρτσος για ΔΕΗ: Το 34% εξασφαλίζει στο Δημόσιο την κυριαρχία

Ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για την πορεία της οικονομίας και της πανδημίας, τα μέτρα στήριξης για την ακρίβεια, τη μείωση φόρων και τους ανεμβολίαστους.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος για τις εκλογές στη Γερμανία, την ελληνική οικονομία και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αλλά και την πορεία της πανδημίας, των εμβολιασμών και τους αρνητές.

Ευχόμενος «καλή ανάρρωση» στον Βασίλη Λεβέντη εισαγωγικά, ο Άκης Σκέρτσος μίλησε για τις εκλογές στη Γερμανία και τονίζοντας πως «η Γερμανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ΕΕ» εξέφρασε την ελπίδα «ο συνασπισμός στη Γερμανία να λάβει καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης».

«Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, όχι μόνο για την πανδημία, αλλά και για την οικονομία, γιατί η χώρα μας αλλάζει. Η Ελλάδα αναπτύσσεται καλύτερα με καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση με λιγότερες απώλειες. Η Ελληνική κυβέρνηση έπραξε γρήγορα», σχολίασε και έθεσε το στόχο των 7 εκατομμυρίων εμβολιασμένων πολιτών, από τα 6,5 που είναι τώρα.

«Όποιος έχει διαγνωστεί μπορεί να κάνει μία δόση μετά την παρέλευση έξι μηνών. Όποιος δεν έχει διαγνωστεί μπορεί να κάνει και τις δύο δόσεις», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Αναφορικά με την οικονομία, ο Υπουργός Επικρατείας σημείωσε ότι, «η ανάπτυξη πρέπει να μοιράζεται σε όλη την κοινωνία και αυτό κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μοίρασε φόρους και υπάρχει όφελος από 365 ευρώ στα χαμηλότερα και 1065 στα υψηλότερα εισοδήματα. Είδαμε ότι, στη ΔΕΘ δόθηκαν από τον Πρωθυπουργό μια σειρά νέων ελαφρύνσεων», εξηγώντας ότι, «η ακρίβεια τώρα έχει εξωτερικούς παράγοντες, υπάρχει πρόβλημα στο ρεύμα γιατί πρέπει να τροφοδοτούμε τις επιχειρήσεις με φτηνό και πράσινο ρεύμα. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι, ο καταναλωτής δεν θα δει αυξήσεις πάνω από 1,2 ευρώ στο λογαριασμό του».

Όσο για τη ΔΕΗ, κατηγόρησε αυτούς «που υποστηρίζουν την κρατική ΔΕΗ είναι που την οδήγησαν να χρεωθεί» και συμπλήρωσε πως η ΔΕΗ «είχε ακριβό τιμολόγιο που παραγόταν από ‘βρώμικη’ μορφή ενέργειας, λόγω του λιγνίτη πληρώνουμε ακριβότερο ρεύμα».

Όπως είπε ο Υπουργός Επικρατείας, «πρέπει να γίνουν πολλές επενδύσεις για να υπάρξει εναλλακτική πηγή ενέργειας. Το 34% εξασφαλίζει στο Δημόσιο την κυριαρχία. Δεν υπάρχει άλλος, στρατηγικός επενδυτής. Το δημόσιο παραμένει ο κυρίαρχος μέτοχος. Με τον τρόπο που γίνεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εξασφαλίζεται η κυριαρχία της ΔΕΗ».

«Υπάρχουν ακόμα μεγάλες αδικίες στο φορολογικό μας σύστημα και μία μία διορθώνονται. Εισάγουμε πολλά κίνητρα για το «Εξ-οικονομώ».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε πως «θα διευρύνουμε περαιτέρω το επίδομα θέρμανσης, το Δεκέμβρη τα νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα αλληλεγγύης, θα λάβουν επιπλέον επίδομα».

Η υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό των υγειονομικών «έχει επιβληθεί κι έχει αποδώσει. Έπρεπε να διασφαλιστεί η υγεία των νοσηλευομένων», είπε ο Άκης Σκέρτσος τονίζοντας πως «δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα σε άλλους χώρους εργασίας. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κι άλλους παράγοντες πριν επιβάλλουμε την υποχρεωτικότητα».

Κληθείς να σχολιάσει το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά, είπε πως «έχω υπάρξει συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και είχε πάρει τέτοιες αποφάσεις. Είμαι σίγουρος ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του. Για τα ελληνοτουρκικά η γνώμη του είναι γνωστή, δεν έχω να κάνω άλλο σχόλιο». «Όλα θα γίνουν στην ώρα του», σχολίασε για το ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξουνε επιπλέον μέτρα για τους αντιεμβολιαστές και ανεμβολίαστους είπε πως «είναι δύσκολο να πείσουμε όλους τους πολίτες να κάνουν το εμβόλιο. 9 στις 10 διασωληνώσεις αφορούν σε ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Μιλάμε για πανδημία των ανεμβολίαστων».

« Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί και αφορούν σε τεστ για όσους είναι σε κλειστούς χώρους».

«Δεν είναι ώρα για διχασμούς, μπαίνουμε σε πορεία ανάπτυξης», κατέληξε ο Άκης Σκέρτσος.

