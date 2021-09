Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε γιατρός που περιμένε να κάνει την τρίτη δόση

Πέθανε από κορονοϊό ο χειρουργός Χρήστος Κωνσταντάρας. Ήταν σε αναμονή για την τρίτη δόση του εμβολίου.

Ο καθηγητής Ιατρικής και χειρουργός στην κλινική “Άγιος Λουκάς” της Θεσσαλονίκης Χρήστος Κωνσταντάρας έχασε την μάχη με τον κορονοϊό.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος δήλωσε ότι ο Χρήστος Κωνσταντάρας ήταν πλήρως εμβολιασμένος και σε αναμονή για να του χορηγηθεί η τρίτη δόση.

Ο γιατρός έπασχε από καρκίνο και είχε εμβολιαστεί για τον κορονοϊό με την πρώτη δόση στις 13 Ιανουαρίου και τη δεύτερη στις 3 Φεβρουαρίου.

