Κοινωνία

Ληστεία στην Μητροπόλεως: Συνελήφθη ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στον έναν από τους δύο δράστες της ληστείας στο κέντρο της Αθήνας.

Συνελήφθη ο δράστης της ληστείας στην Τράπεζα στη Μητροπόλεως.

Στις 14 Σεπτεμβρίου δύο ένοπλοι είχαν εισβάλει σε υποκατάστημα Τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως 53 και ακινητοποιώντας υπό την απειλή του όπλου τους υπάλληλους, άρπαξαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 33χρονος συλληφθείς είναι χαρακτηρισμένος δραπέτης. Δεν ανήκει στον χώρο της τρομοκρατίας, είναι ναρκομανής και δεν έχει λάβει μέρος σε κάποια οργάνωση ή τρομοκρατικό χτύπημα.

Η σύλληψή του έγινε από άνδρες της Αντιτρομοκρατικής.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας σχετικά με τη σύλληψη

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπαστυνόμος Άννα-Αννιέλα Ευθυμίου, δήλωσε σχετικά με τη σύλληψη του δραπέτη φυλακών:

«Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αττική, από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, 33χρονος Έλληνας δραπέτης, ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή φυλάκισης (46 ετών και 5 μηνών) για διακεκριμένη ληστεία κατά συναυτουργία με πυροβόλο όπλο, διακεκριμένη αντίσταση από πρόσωπο που οπλοφορεί, απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, διακεκριμένη οπλοκατοχή από κοινού, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω την 02-08-2021, παραβίασε τους όρους χορήγησης τακτικής πενθήμερης άδειας απουσίας από κατάστημα κράτησης, και αναζητούταν.

Κατά τη σύλληψη, στην κατοχή του βρέθηκε πολεμικό τυφέκιο (καλάσνικοφ) και δύο πιστόλια, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του, στη διάπραξη πρόσφατων ένοπλων ληστειών σε υποκαταστήματα τραπεζών.

Με την ολοκλήρωση των ερευνών, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.»

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Ηράκλειο: Η “προφητική” ανάρτηση Τσελέντη

Κλοπή με “χρυσή λεία” στον Άγιο Παντελεήμονα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε δημόσια υπηρεσία