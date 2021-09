Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής

Ένας νεκρός, τραυματίες και εικόνες χάους μετά τα 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε το drone του Cretalive από το Αρκαλοχώρι μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που άφησε πίσω του ένα νεκρό, τον 65χρονο Ιάκωβο Τσαγκαράκη, τραυματίες και ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια και περιουσίες.

"Η κατάσταση είναι δραματική", είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης.

Κάτοικοι στους δρόμους, μετρούν πληγές και μετασεισμούς και αγωνιούν πώς θα περάσει όχι μόνο η πρώτη, τόσο δύσκολη νύχτα, αλλά και οι υπόλοιπες ημέρες που θα κρίνουν αν τα σπίτια τους είναι καταρχάς κατοικήσιμα ή όχι.

