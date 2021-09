Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους για τρίτη δόση: ανοίγει η πλατφόρμα για τους άνω των 60 και υγειονομικούς

Ποιες είναι οι 10 περιοχές με τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη

Ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την τρίτη δόση υγειονομικών καθώς και πολιτών άνω των 60 ετών, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το πιστοποιητικό νόσησης έχει ημερομηνία λήξης.

Ο κ. Θεμιστοκλέους δημοσιοποίησε και τις περιοχές με τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη.

Οι περιοχές αυτές είναι:

Αρκαδία

Ξάνθη

Πέλλα

Σέρρες

Ηλεία

Φωκίδα

Δυτική Αττική

Πιερία

Κιλκίς

Ευρυτανία

Όπως είπε στην ενημέρωση για τον εμβολιασμό ο κ. Θεμιστοκλέους, υπάρχει ειδικό σχέδιο για στοχευμένες δράσεις στις περιφέρειες αυτές έτσι ώστε να αυξηθούν οι κάτοικοι που επιλέγουν να εμβολιαστούν.

Kατά τ' άλλα, έχουμε ξεπεράσει τους 12.080.000 εμβολιασμούς στη χώρα μας. Πάνω από 6.415.000 έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί με το 61,1% του γενικού πληθυσμού και το 70,5% του ενήλικου πληθυσμού. Αντίστοιχα, έχουν γίνει περισσότεροι από 6.060.000 εμβολιασμοί δεύτερης δόσης (57,7% γενικού και 67,2% ενήλικου πληθυσμού).

