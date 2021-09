Τεχνολογία - Επιστήμη

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media

Δύο δικογραφίες σχηματίστηκαν για την υπόθεση απάτης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι διωκόμενοι.

Δύο δικογραφίες σχηματίστηκαν και υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, μετά την έρευνα της Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για την προέλευση και την ταυτότητα διαχειριστών ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προτρέπουν τους πολίτες σε πράξεις που στρέφονται ενάντια στη δημόσια υγεία, στην ασφάλεια και στο κράτος.

Η αρμόδια εισαγγελική αρχή εξέδωσε παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων.

Εντοπίστηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία για 4 ιστοσελίδες και για 6 λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα αδικήματα που διερευνώνται ότι έχουν διαπραχθεί είναι:

Διασπορά ψευδών ειδήσεων, διέγερση σε ανυπακοή και απόπειρα απάτης.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζονται για τις συγκεκριμένες 10 περιπτώσεις αλλά και για άλλες που μπορεί να προκύψουν.

