“The 2Night Show” - Παπασπηλιόπουλος: οι “Άγριες Μέλισσες”, οι άσχημες κριτικές και ο θυμός

Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία, τα εφηβικά του χρόνια, τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή του και για την επιστροφή του στην τηλεόραση.

«Ποδαρικό» στο «The 2Night Show» έκανε τη Δευτέρα ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία, τα εφηβικά του χρόνια, τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή του και για την επιστροφή του στην τηλεόραση, στη πετυχημένη σειρά του ΑNT1 «Άγριες Μέλισσες», μετά από περίπου 10 χρόνια απουσίας.

«Είναι μια τρομερά καλογυρισμένη δουλειά κι αυτό που κάνει να φέρνει τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα με τρομερή προσοχή κι αγάπη για την λεπτομέρεια… Είδα ένα συνεργείο με τόσο σεβασμό κι οι άνθρωποι ξέρουν να κάνουν την δουλειά τους. Από αυτούς που το γράφουν μέχρι τον τελευταίο τεχνικό. Αυτό εξηγεί την επιτυχία της σειράς» είπε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στην θεατρική του πορεία. «Ήρθα αντιμέτωπος με πολύ άσχημες κριτικές στο θέατρο. Άκουγα πως ήμουν “κακός” σε αυτό που έκανα. Στο ξεκίνημά μου ήταν λίγο πιο γενναιόδωροι λίγο πιο μετά, που άρχισα να γίνομαι πιο γνωστός, έλαβα πολύ άσχημες κριτικές» αποκάλυψε. «Δεν έκλαψα αλλά απογοητεύτηκα, θύμωσα και ένιωθα άχρηστος, ενώ παράλληλα ένιωθα και καλύτερος;» πρόσθεσε.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος συνάντησε και τον καινούργιο συνεργάτη του Γρηγόρη, τον μικρό Σπύρο Ντούγια στο δικό του μικροσκοπικό στούντιο και αποκάλυψε μια πιο τρυφερή, αλλά και πιο αστεία πλευρά του εαυτού του!

