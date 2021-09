Κόσμος

Μεξικό: Αστυνομικοί μπήκαν στη φωτιά κι έσωσαν ηλικιωμένους (βίντεο)

Ηρωική ήταν η κίνηση των αστυνομικών που μπήκαν μέσα στο φλεγόμενο σπίτι και έσωσαν τη ζωή δύο ανδρών.

Δύο αστυνομικοί μπήκαν μέσα σε φλεγόμενο σπίτι κι έσωσαν τη ζωή δύο ηλικιωμένων ανδρών.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πόλη του Μεξικού, όταν γείτονες που άκουσαν τις φωνές των δύο ανδρών κάλεσαν τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο είδαν το σπίτι να πετάει στην κυριολεξία φλόγες. Κι ενώ η φωτιά εξαπλωνόταν, οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα και μπήκαν μέσα.

Είχαν βραχεί και φορώντας δύο βρεγμένες πετσέτες σαν κάπες και με κουβάδες επιχείρησαν να κοπάσουν τη φωτιά.

Κατάφεραν τελικά να μπουν και να βγάλουν τους δύο άνδρες, 70 και 76 ετών έξω.

Οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και κάποια εγκαύματα, χωρίς όμως η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει εμπιστοσύνη.

