Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ήλιος, ο Κρόνος και η όψη της Αφροδίτης (βίντεο)

Προβλέψεις για κάθε ζώδιο έκανε η Λίτσα Πατέρα στο ”Πρωινό” της Τρίτης, αναφέροντας ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι των επόμενων ημερών.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τρίτης, πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, «τις επόμενες ημέρες ευνοούνται Κριοί, Δίδυμοι, Ζυγοί και Τοξότες των πρώτων ημερών».

Όπως ανέφερε η αστρολόγος της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, «Ο Ήλιος κάνε τρίγωνο με τον Κρόνο, ενώ από σήμερα αρχίζει μια ωραία όψη της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα, που μπορεί να αναδείξει ένα σημαντικό πάθος».

Αμέσως μετά η αστρολόγος επεσήμανε ότι «σήμερα, οι Δίδυμοι μπορούν να επικοινωνήσουν, όπως και όλα τα ζώδια, αλλά με προσοχή σε όσα λέμε, διότι ο Ερμής είναι ανάδρομος».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε να αναφέρει τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο αναλυτικά, κάνοντας πολλές και ιδιαίτερες αναφορές για καθένα από αυτά.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό» της Τρίτης:

