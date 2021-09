Κοινωνία

Σεισμός στο Ηράκλειο: Τα 12 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες

Αναλυτικά τα 12 άμεσα μέτρα στήριξης των περιοχών της Κρήτης που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου

Άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών της Κρήτης που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αρμόδιου για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστου Τριαντόπουλου.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παροχή στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων, παροχή πρώτης αρωγής έναντι της Στεγαστικής Συνδρομής, παροχή αποζημίωσης της οικοσκευής και κάλυψης των πρώτων αναγκών των νοικοκυριών που επλήγησαν μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές "η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής υπό το Υπουργείο Οικονομικών και με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων Υπουργείων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενεργοποιεί άμεσα και δρομολογεί δέσμη μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών της Κρήτης που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021".

Αναλυτικά τα 12 μέτρα:

1ον. Παροχή Στεγαστικής Συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων.

Με Κοινή Απόφαση των εμπλεκόμενων Υπουργείων οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή στους ιδιοκτήτες για την επισκευή και ανακατασκευή των κτιρίων, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται σε 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

2ον. Παροχή πρώτης αρωγής έναντι της Στεγαστικής Συνδρομής μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr.

Στα σεισμόπληκτα νοικοκυριά, για κατοικίες (α) που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς παρέχεται πρώτη αρωγή έναντι της Στεγαστικής Συνδρομής ύψους 14.000 ευρώ, (β) που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες παρέχεται πρώτη αρωγή έναντι της Στεγαστικής Συνδρομής ύψους 8.000 ευρώ, (γ) που έχουν υποστεί ελαφριές βλάβες αλλά είναι κατοικήσιμες παρέχεται πρώτη αρωγή έναντι της Στεγαστικής Συνδρομής ύψους 3.000 ευρώ. Αντιστοίχως και λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα.

3ον. Παροχή αποζημίωσης της οικοσκευής και κάλυψης των πρώτων αναγκών των νοικοκυριών που επλήγησαν μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr.

Στα σεισμόπληκτα νοικοκυριά παρέχεται αποζημίωση για την κοινωνική προστασία με αποζημίωση της οικοσκευής και στήριξη για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (α) 6.000 ευρώ στις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, (β) 4.000 ευρώ στις κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες, και (γ) 2.000 ευρώ στις κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες.

4ον. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Τα ακίνητα που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023, δηλαδή απαλλάσσονται για μία τριετία.

5ον. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από το σεισμό.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, η οποία και συστήνει σχετικές επιτροπές που προχωρούν στην εκτίμηση των ζημιών σε κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, δύναται να χορηγηθεί άμεσα μία προκαταβολή επί της εκτιμηθείσας ζημίας και – αφού ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία – να χορηγηθεί και το τελικό ποσοστό επιχορήγησης επί της εκτιμηθείσας ζημιάς.

6ον. Παροχή πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης επιχειρήσεων μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr.

Ενεργοποιείται η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, που ανέρχεται σε (α) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, (β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και (γ) 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.

7ον. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.

Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκύπτουν από το σεισμό, θα ανασταλεί η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται για έξι (6) μήνες.

8ον. Αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα δοθεί η δυνατότητα να ανασταλούν για έξι (6) μήνες οι ασφαλιστικές εισφορές των πληττόμενων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.

9ον. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.

Το χρονικό διάστημα της αναστολής είναι έξι (6) μήνες. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

10ον. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μεταφορών και Υποδομών, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, θα δοθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από το σεισμό.

11ον. Στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις άμεσες ανάγκες και για τις αποκαταστάσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη των πρώτων άμεσων αναγκών των δήμων που επλήγησαν, διαθέτει 1 εκατ. ευρώ, ενώ δρομολογούνται και άλλες φάσεις χρηματοδότησης καθώς συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής και η ωρίμανση του σχεδιασμού από την πλευρά των δήμων.

12ον. Συνεργασία και στήριξη για την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών την επόμενη περίοδο θα συνεργαστεί με τους πυρόπληκτους δήμους για την προώθηση των διαδικασιών κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προωθηθούν όλες οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές και οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις, ενώ θα ενημερωθούν και οι δικαιούχοι για τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες του κάθε μέτρου στήριξης.

