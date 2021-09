Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο Βασίλης Λεβέντης διασωληνώθηκε ξανά

Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη.

Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος διασωληνώθηκε ξανά, ούτε 24 ώρες μετά από την αποσωλήνωση του.

Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" με κορονοϊό. Απο το Σάββατο έχει εισαχθεί στην Εντατική

Το ιατρικό ανακοινωθέν

"Σήμερα 29/9/2021, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κος Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρουσίασε μικρή επιβάρυνση της αναπνευστικής του λειτουργίας και κρίθηκε αναγκαία από τους θεράποντες ιατρούς η επαναδιασωλήνωσή του".

Πρόσφατα, ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρεται στη μάχη που δίνει ο πατέρας του με τον κορονοϊό στην ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει «σκληρή» και «άνιση» τη μάχη που δίνει ο πατέρας του με τον ιό, ευχαριστεί τον κόσμο για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τη στήριξη και καλεί όποιον το επιθυμεί «να κάνει μια προσευχή».

Από το Σάββατο στην Εντατική

Ο κ. Λεβέντης είχε διαγνωστεί προ δύο εβδομάδων με κορονοϊό και είχε μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου του δόθηκαν οδηγίες για κατ' οίκον νοσηλεία και τέθηκε σε καραντίνα.

Η υγεία του όμως επιδεινώθηκε και το Σάββατο μετέβη εκ νέου στο νοσοκομείο. Μέσα σε δύο ώρες από την άφιξη του εκεί, οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διασωληνωθεί.

Ο κ. Λεβέντης έχει βαριά πνευμονία και σύμφωνα με την αξονική τομογραφία, έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες, λόγω των επιπλοκών.

