“Belharra” - Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Πήραμε τα καλύτερα πλοία στην καλύτερη δυνατή τιμή

Η συμφωνία με τη Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό.



Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στο διάλογο που είχαν κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η μηνιαία αυτή συνάντηση «συμπίπτει με μια πολύ σημαντική στιγμή για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας. Υπογράψαμε χθες με τον Πρόεδρο Μακρόν μια πολύ ισχυρή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Κρατώ τρία σημαντικά στοιχεία από τις χθεσινές ανακοινώσεις».

Και ο πρωθυπουργός ανέλυσε τα τρία αυτά στοιχεία λέγοντας: «Πρώτον το γεγονός ότι έχουμε μια συμφωνία με μια πολύ ισχυρή ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, η οποία πηγαίνει πέρα και πάνω από τις δεσμεύσεις συλλογικής υποστήριξης που υπάρχουν και στο ΝΑΤΟ αλλά και στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αποκτούν οι Ένοπλες Δυνάμεις υπερσύγχρονες γαλλικές φρεγάτες και στην επιλογή μας βάρυνε πάρα πολύ η εισήγηση του Ναυτικού. Αποκτήσαμε πιστεύω, τα καλύτερα πλοία στην καλύτερη δυνατή τιμή. Ουσιαστικά, κάνοντας μια επιλογή που θα εκσυγχρονίσει το στόλο μας για πολλές δεκαετίες και θα μας δώσει πολύ σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες στο θέατρο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά όχι μόνο.

Και η τρίτη διάσταση αυτής της συμφωνίας, είναι ότι κατά την άποψή μου αποτελεί το πρόπλασμα για μια πιο συστηματική συνεργασία ευρωπαϊκών κρατών ώστε να κάνουμε πράξη το ζητούμενο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας σε μία εποχή όπου η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να ευθυγραμμίσει την γεωπολιτική της ισχύ με την οικονομική της δύναμη».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης πως «η Γαλλία είναι η πιο ισχυρή στρατιωτική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μόνη η οποία διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο και με τον Πρόεδρο Μακρόν μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για μια Ευρώπη ισχυρή, αλλά και αυτόνομη, η οποία θα μπορεί να υπερασπιστεί, εάν αυτό απαιτείται, και μόνη της τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα».

Ενημέρωσε επίσης πως «η συμφωνία αυτή δεν μπορεί κατά οποιονδήποτε τρόπο να ερμηνευτεί ως υπονόμευση της θέσης της Ελλάδος στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Το αντίθετο μάλιστα. Πιστεύω ότι όσο οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς, όσο η Ευρώπη αποκτά ενισχυμένη δυνατότητα καλύτερης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, τόσο ενισχύεται το ΝΑΤΟ και ο διατλαντικός δεσμός. Και βέβαια ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε πάντα ως προς την αμυντική μας πολιτική στην Ευρώπη είναι τα ζητήματα της διαλειτουργικότητας. Όσο περισσότερες χώρες, λοιπόν, αγοράζουν κοινούς τύπους όπλων τόσο το ζήτημα αυτό επιλύεται. Να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι οι φρεγάτες τις οποίες αποκτούμε είναι πρακτικά ίδιες φρεγάτες με αυτές τις οποίες θα αγοράσει το γαλλικό ναυτικό, τα Rafale τα οποία έχουμε αποκτήσει είναι πρακτικά τα ίδια Rafale με αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Γαλλία και τα οποία προσθέτει και η Κροατία στη δικιά της αεροπορία».

Όπως έκανε και στις δηλώσεις του αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο πρωθυπουργός και σήμερα τόνισε πως «γίνονται τα πρώτα δειλά, πλην πολύ ουσιαστικά βήματα για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Πρόθεσή μου είναι να φέρω τη συμφωνία προς κύρωση στο Εθνικό Κοινοβούλιο και την επόμενη εβδομάδα, εάν αυτό είναι εφικτό και προσβλέπω σε μία διακομματική στήριξη μίας συμφωνίας, η οποία πιστεύω ότι αποτελεί σημαντική εθνική παρακαταθήκη για τη χώρα, ξεπερνά τα στεγανά της κομματικής αντιπαράθεσης και δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να παίξει, όπως σας είπα, πρωταγωνιστικό ρόλο πια όχι μόνο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά συνολικά στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως «πράγματι η συμφωνία αυτή, έτσι όπως την πληροφορηθήκαμε, είναι πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας μας και τον ρόλο που αυτή επιθυμεί να παίξει, και ήδη διαδραματίζει, ως πυλώνας σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αλλά και ευρύτερα, όπως λέτε, γιατί καλό είναι να υπάρχει η αμυντική θωράκιση ως μήνυμα - κάτι που επιβάλλει η θέση της χώρας μας. Θα έλεγα όμως ότι βρίσκω τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική και από τη σκοπιά που αναφέρατε στην αρχή, για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης, η οποία πρέπει να υψώσει μια πιο σημαντική φωνή, όπως συζητήσαμε και με τους άλλους Προέδρους στη συνάντηση της ομάδας Arraiolos στη Ρώμη πριν από λίγο καιρό. Η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί, και η Ευρώπη χρειάζεται να βρει σιγά σιγά τον βηματισμό της στο θέμα αυτό, χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει βέβαια ότι αμφισβητεί άλλα σχήματα, έχετε απόλυτο δίκαιο. Κανείς δεν αμφισβητεί τον ρόλο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και τη συμμετοχή μας σε αυτή, αλλά χρειάζεται να γίνονται παράλληλα και άλλες κινήσεις, που είναι πολύ σημαντικές. Σε αυτό το πλαίσιο, ελπίζω και εγώ ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

