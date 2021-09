Κοινωνία

Άνδρος: ακυβέρνητο φορτηγό πλοίο

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ.

Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης, πλέει φορτηγό πλοίο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ.

Το πλοίο, με σημαία Παναμά, μεταφέρει ξυλεία και είχε αναχωρήσει από την Τουρκία με προορισμό την Τυνησία, με 20 άτομα πλήρωμα (12 Τούρκους και 8 Ουκρανούς ναυτικούς).

Κοντά στο φορτηγό πλοίο βρίσκονται δύο παραπλέοντα σκάφη.

