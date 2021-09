Κόσμος

Τυνησία: Ιστορική στιγμή - Διορίστηκε η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός

Ο Τυνήσιος πρόεδρος Κάις Σάγεντ διόρισε σήμερα τη Νάζλα Μπουντάν Ρομντάν, μια σχετικά άγνωστη μηχανολόγο με εμπειρία στην Παγκόσμια Τράπεζα, στη θέση της πρωθυπουργού της χώρας σχεδόν δύο μήνες αφού κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των εξουσιών σε μια κίνηση που οι αντίπαλοί του χαρακτήρισαν πραξικόπημα.

Η Ρομντάν, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Τυνησίας, θα αναλάβει καθήκοντα σε μια περίοδο κρίσης, με τα βήματα εκδημοκρατισμού που έγιναν με την επανάσταση το 2011 να τίθενται υπό αμφισβήτηση και ενώ ελλοχεύει μεγάλη απειλή για τα δημόσια οικονομικά.

Η Ρομντάν, γεωλόγος μηχανικός, ήταν υπεύθυνη για την εφαρμογή προγραμμάτων της Παγκόσμιας Τράπεζας στο υπουργείο Παιδείας αλλά έχει περιορισμένη εμπειρία διακυβέρνησης.

Μιλώντας σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο Σάγεντ δήλωσε ότι ο διορισμός της τιμά τις γυναίκες της Τυνησίας και της ζήτησε να προτείνει τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου τις επόμενες ώρες ή ημέρες «διότι έχουμε χάσει πολύ χρόνο».

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να ανταποκριθεί στα αιτήματα και την αξιοπρέπεια των Τυνήσιων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, των μεταφορών και της παιδείας, πρόσθεσε.

Ο Σάγεντ απέπεμψε τον προηγούμενο πρωθυπουργό, ανέστειλε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και ανέλαβε εκτεταμένες εξουσίες τον Ιούλιο ενώ βρίσκεται υπό αυξανόμενες πιέσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας για σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Την περασμένη εβδομάδα, αψήφησε το μεγαλύτερο μέρος του συντάγματος, λέγοντας ότι θα μπορούσε να κυβερνήσει με προεδρικά διατάγματα και να ελέγχει ο ίδιος την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έκτακτης ανάγκης που δεν έχει προκαθορισμένη λήξη.

Η Τυνησία βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση στα δημόσια οικονομικά της ύστερα από χρόνια οικονομικής στασιμότητας που επιδεινώθηκε από την πανδημία του κορονοϊού και πολιτικές διαμάχες.

