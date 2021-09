Κόσμος

Ισραήλ: πολύνεκρη σύγκρουση λεωφορείου με παιδιά (εικόνες)

Σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό τους. Δραματικές εικόνες από το σημείο.

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα λεωφορείο, όπου επέβαιναν παιδιά, στον αυτοκινητόδρομο 89, στη Γαλιλαία.

Τέσσερις από τους επιβάτες του οχήματος σκοτώθηκαν, μια γυναίκα 35 ετών, δύο αγόρια ηλικίας 15 και 12 ετών και ένα κοριτσάκι 5 ετών, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Magen David Adom, ο ισοδύναμος οργανισμός του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ.

Ο πέμπτος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του είναι ένας ενήλικας, ο οποίος επέβαινε στο λεωφορείο.

Israel : Fatal accident in the north: many injured in a child bus crash pic.twitter.com/qfkUnuHWqE — Franckalbert (@Franckalbert201) September 29, 2021

Traffic accident at Route 89, in the vicinity of Hurfeish Druze Town, NE Akko City, North Israel. At least 20 injures reported including serious injuries pic.twitter.com/bVKaWJEEIs — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) September 29, 2021

Ο πέμπτος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του είναι ένας ενήλικας, ο οποίος επέβαινε στο λεωφορείο.

At least 5 people killed in road accident in northern #Israel.



?? MDA emergency services: pic.twitter.com/8MlMYcAW3r — ????????? ???????????????? (@rosiescammell) September 29, 2021

Στο δυστύχημα τραυματίστηκαν επίσης 35 άνθρωποι, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Τρεις εξ αυτών έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Rambam της Χάιφας, της μεγαλύτερης πόλης του βόρειου Ισραήλ.

Τα παιδιά που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν μέλη του κινήματος νεολαίας Bne Akiva και επέστρεφαν από μια εκδρομή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κινήματος Σαούλ Οφέρ.

