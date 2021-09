Life

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Sneak preview και spoiler για τις εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, που ολοκληρώνει σήμερα την πρώτη εβδομάδα μετάδοσης του γ΄ κύκλου.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Πέμπτης, της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που θα προβληθεί απόψε στις 22:00, μεταδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό».





Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 4

Ο Δούκας αποδεικνύεται ένα δυνατό χαρτί για τα επιχειρηματικά σχέδια του Ακύλα και τα αδέλφια Σεβαστού δέχονται το πρώτο χτύπημα στον πόλεμο που έχουν κηρύξει στους γονείς τους. Η Ελένη αποφασίζει να κρύψει τον Λάμπρο σ’ ένα σπίτι κοντά στο Διαφάνι. Θα προλάβει να τον φυγαδεύσει;

Η Ασημίνα παίρνει μια σημαντική πληροφορία απ’ τον Πέτρο. Ο Δούκας και η Μυρσίνη παρευρίσκονται στο σπίτι του Ακύλα για ένα δείπνο προς τιμήν του Μελέτη και της Κορίνας, αλλά τη βραδιά θα σημαδέψει ένα ακραίο γεγονός που θα τους συγκλονίσει.

Ο Ντούνιας και οι άντρες του ανακαλύπτουν το κρησφύγετο στο βουνό. Θα καταφέρουν να γλιτώσουν ο Δημήτρης Ορφανίδης και οι σύντροφοί του; Ποια θα είναι η τύχη του Λάμπρου, του Προκόπη και του Μπάμπη μετά απ’ αυτήν την επιδρομή;

