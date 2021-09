Παράξενα

Μεθυσμένος χάθηκε και συμμετείχε σε έρευνες ψάχνοντας τον... εαυτό του (βίντεο)

Απίστευτη ιστορία που θα μπορούσε να είναι σενάριο μαύρης κωμωδίας...

Θα μπορούσε να είναι σενάριο μαύρης κωμωδίας: Μεθυσμένος άντρας για ώρες βοηθούσε στην αναζήτηση ενός αγνοούμενου σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πριν… καταλάβει ότι ήταν ο ίδιος τον οποίο αναζητούσαν.

Ο λόγος για τον Beyhan Mutlu, από το Ινεγκιόλ στη βορειοδυτική επαρχία της Προύσας.

Η ιστορία άρχισε όταν ο 50χρονος τα έτσουξμ με φίλους του με αποτέλεσμα αντί να γυρίσει στο σπίτι του να «χαθεί» και να αρχίσει να περιφέρεται σε δάσος της περιοχής.

Η γυναίκα του δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του, ανησύχησε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Ενώ περιπλανιόταν στο δάσος, ο Mutlu συνάντησε μια ομάδα διασωστών και εθελοντών που συμμετείχαν σε μια αποστολή αναζήτησης, χωρίς εκείνη τη στιγμή να γνωρίζουν ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που αναζητούσαν.

Ο Mutlu προσφέρθηκε να βοθήσει την ομάδα και άρχισε να ψάχνει… τον εαυτό του στο δάσος, μαζί με τους υπολοίπους.

Μόνο όταν ένας από τους διασώστες φώναξε το όνομά του και εκείνος απάντησε:«Εδώ είμαι», κατάλαβαν όλοι τι συνέβαινε.

Στη συνέχεια ένα από τα μέλη της ομάδας διάσωσης ανέλαβε να του κάνει μια σειρά ερωτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η Daily Mail, επαναλάμβανε συνέχεια: «Μην με τιμωρήσετε πολύ αυστηρά. Ο πατέρας μου θα με σκοτώσει ».

Στη συνέχεια οι διασώστες τον μετέφεραν στο σπίτι του χωρίς να γίνει σαφές αν του επιβλήθη κάποιο πρόστιμο.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το 2012 μια τουρίστρια από την Ασία εξαφανίστηκε στην Ισλανδία και οργανώθηκε επιχείριση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχε και η ίδια, μιας και δεν είχε καταφέρει να αναγνωρίσει τον εαυτό της στο σκίτσο που είχε μοιράσει η αστυνομία…

