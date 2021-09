Κοινωνία

Τζια: βύθιση ιστιοφόρου

Τουρίστες επέβαιναν σε ιστιοφόρο που βυθίστηκε σε ανοιχτά της Κέας.

Από ταχύπλοο σκάφος παρελήφθησαν οι 6 αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, που βυθίστηκε από άγνωστη αιτία στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κέας.

Πρόκειται για Ελβετούς υπηκόους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Λαυρίου και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ιστιοφόρο σκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη και στη συνέχεια εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

