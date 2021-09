Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη: Ακατάλληλα στην πλειοψηφία τους τα κτήρια

Τα αποτελέσματα των ελέγχων των μηχανικών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και Δημόσια κτίρια των πληγεισών περιοχών στους Δήμους Μίνωα - Πεδιάδας, Αρχάνων - Αστερουσίων, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Οροπεδίου Λασιθίου και Γορτύνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, μέχρι το τέλος της ημέρας είχαν διεξαχθεί αυτοψίες σε 2.185 κτίρια, εκ των οποίων 1.844 ήταν κατοικίες. Από αυτές 1.331 κρίθηκαν μη κατοικήσιμες.

Από τους 79 επαγγελματικούς χώρους που έχουν ελεγχθεί ακατάλληλοι κρίθηκαν οι 51, ενώ όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτίρια «κίτρινα» έχουν χαρακτηριστεί τα 72 από τις 127 αυτοψίες, ενώ σε 135 άλλα κτίρια (αποθήκες, στάβλους) τα 125 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν γίνει έλεγχοι σε 18 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων 12 κρίθηκαν κατάλληλες προς χρήση και 6 ακατάλληλες, ενώ μετά την αυτοψία στο Κέντρο Υγείας στο Οροπέδιο Λασιθίου, το κτίριο κρίθηκε κατάλληλο προς χρήση.

