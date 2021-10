Κοινωνία

Ηλιούπολη: Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ

Επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλιούπολη.

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, στην Ηλιούπολη.

Από την έκρηξη και τη μικρής έκτασης φωτιά, προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η φωτιά σβήστηκε από πολίτη.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τη σύλληψη των δραστών.

Σημειώνεται ότι μισή ώρα νωρίτερα νέα επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πατήσια.

