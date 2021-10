Συνταγές

Συνταγή για κουρκουμπίνια από τον Πέτρο Συρίγο

Είναι ένα παραδοσιακό γλυκό της Θεσσαλονίκης με απίστευτη γεύση και πολλά αρώματα!

Πραδοσιακά κουρκουμπίνια φούρνου ετοίμασε ο σεφ του "Πρωινού", Πέτρος Συρίγος!

Δείτε βήμα - βήμα τη συνταγή για τραγανές, γλυκές και σιροπιαστές μπουκίτσες.

Συστατικά για τα κουρκουμπίνια θεσσαλονίκης

1 πακέτο φύλλο κρούστας

300 γρ βούτυρο γάλακτος λιωμένο

Για το σιρόπι

Ένα ξυλάκι κανέλα

500 γρ ζάχαρη

250 ml νερό

1 βανίλια

Ένα ξυλάκι κανέλα

Μια φλούδα από λεμόνι

1 κ.γ. χυμό λεμονιού

Η συνταγή για τα τραγανά κουρκουμπίνια

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160 βαθμούς στον αέρα.

Ξεκινάμε φτιάχνοντας το σιρόπι.

Βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από τη βανίλια σε ένα κατσαρολάκι και το βάζουμε στη φωτιά.

Όταν πάρει βράση μετράμε 4 λεπτά, το βγάζουμε και προσθέτουμε τη βανίλια.

Αφήνουμε να κρυώσει καλά.

Ανοίγουμε το πακέτο με τα φύλλα.

Βάζουμε ένα φύλλο στον πάγκο μας, πασπαλίζουμε με ένα πινέλο λιωμένο βούτυρο.

Βάζουμε άλλο ένα φύλλο από πάνω, πασπαλίζουμε πάλι βούτυρο.

Τυλίγουμε σε ρολάκι όχι πολύ σφιχτό.

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα.

Βουτυρώνουμε ένα ταψί και τα βάζουμε όλα μέσα.

Αλείφουμε με βούτυρο από πάνω.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο, πρέπει να κρυώσει ώστε να μπορέσουμε να κόβουμε σε κομματάκια.

Βγάζουμε από το ψυγείο και κόβουμε σε μικρές μπουκιές.

Ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 1:15 ή έως ότου πάρει χρώμα.

Με το που το βγάζουμε από τον φούρνο ρίχνουμε το κρύο σιρόπι και αφήνουμε για 1 ώρα να τραβήξει.

