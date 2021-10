Πολιτισμός

Εθνικό Θέατρο: ο Γιάννης Μόσχος νέος καλλιτεχνικός Διευθυντής

Η απόφαση του ΥΠΠΟΑ μετά την παραίτηση Λιγνάδη στις 7 Φεβρουαρίου του 2021.

Ο Γιάννης Μόσχος, σκηνοθέτης και δραματουργός, αναδείχθηκε νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, σε συνέχεια της ανοιχτής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, διαδικασία που ακολουθήθηκε για πρώτη φορά για την επιλογή του καλλιτεχνικού διευθυντή στο κορυφαίο θέατρο της χώρας.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (παρ. 13 του άρ. 3 του Ν. 2273/1994 (Α' 233), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ. 76 του Ν. 4795/2021 (Α' 62), η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποίησε το τελικό πρακτικό στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ με αιτιολογημένη και εξατομικευμένη εισήγηση σχετικά με την κρίση της ("Τελικός Κατάλογος Υποψηφίων"), με βάση το οποίο η υποψηφιότητα του Γιάννη Μόσχου, προκρίθηκε για την πλήρωση της θέσης του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου για τριετή θητεία. Η πολιτική ηγεσία έκανε δεκτή την εισήγηση, την αξιολόγηση και την κατάταξη της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής συγκρότησαν οι εξής:

Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόεδρος της Επιτροπής)

Μαριάννα Κάλμπαρη, σκηνοθέτης, ηθοποιός, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

Ξένια Καλογεροπούλου, ηθοποιός, συγγραφέας παιδικών θεατρικών έργων

Εύα Μανιδάκη, αρχιτέκτων-μηχανικός, σκηνογράφος

Ρένη Πιττακή, ηθοποιός

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η αποδοχή, σήμερα, της εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής για την ανάδειξη του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου της χώρας μας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους κρατικούς Πολιτιστικούς Οργανισμούς. Μία ακόμη προγραμματική μας δήλωση υλοποιείται με τρόπο υποδειγματικό. Το παράδειγμα και την πρακτική που εγκαινιάσαμε με το Εθνικό Θέατρο, ακολουθούμε πλέον και για τους άλλους φορείς. Ο Γιάννης Μόσχος ανεδείχθη μέσα από μια απόλυτα διαφανή, δημοκρατική και αξιοκρατική διαδικασία. Οι προσωπικότητες του Προέδρου και των μελών της Ειδικής Επιτροπής, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για το καθόλου εύκολο έργο τους- εγγυήθηκαν την διαδικασία, που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε στην χώρα μας. Πολλά συγχαρητήρια και ευχές στο νέο καλλιτεχνικό διευθυντή. Η επιτυχία στο έργο του είναι άμεσα συνυφασμένη με το κύρος του θεσμού τον οποίον θέλησε να υπηρετήσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Έρι Κύργια, τη μεταβατική καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου, η οποία τίμησε με την παρουσία και το έργο της το Εθνικό Θέατρο, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και φορτισμένη».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, δήλωσε: «Με την επιτυχή έκβαση της ανάδειξης του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου για πρώτη φορά μέσα από μία ανοιχτή διαδικασία, ξεκινά μία νέα εποχή διαφάνειας και λογοδοσίας στις κρατικές θεατρικές σκηνές, καθώς η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί σύντομα και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Συγχαρητήρια στον Γιάννη Μόσχο που αναδείχθηκε μέσα από μία διαγωνιστική διαδικασία με βάση τα προσόντα, την πορεία και το όραμά του για το Εθνικό Θέατρο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του. Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Έρι Κύργια, μεταβατική καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, που σε μία πολύ δύσκολη περίοδο, όχι μόνο δεν αντιμετώπισε τα καθήκοντά της διεκπεραιωτικά, αλλά στάθηκε δίπλα στους ανθρώπους του Εθνικού Θεάτρου, λειτούργησε θεραπευτικά και ενωτικά και βρέθηκε απέναντι σε όποιον προσπάθησε να πλήξει τον θεσμό. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, για την πολύτιμη συνεισφορά τους σε μία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά καλλιτεχνικά δεδομένα διαδικασία, μία αποστολή που έφεραν εις πέρας με ήθος και επιτυχία».

Ο Γιάννης Μόσχος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι Διδάκτωρ Θεατρικών Σπουδών του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και πτυχιούχος του Τμήματος Θεάτρου και της Φαρμακευτικής Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου.

Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Θέατρο του Νότου Αμόρε, το Εμπρός, το Θέατρο Πόρτα, την Πειραματική Σκηνή της "Τέχνης" Θεσσαλονίκης, το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας κ.ά. Έχει σκηνοθετήσει θεατρικά αναλόγια για το Εθνικό Θέατρο, το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Goethe. Έχει διδάξει μεταξύ άλλων στο Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ, στην Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης «Εμπρός-Θεατροεργαστήριον» και στην Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης Δήμου Αγίας Βαρβάρας «Ιάκωβος Καμπανέλλης». Έχει μεταφράσει και διασκευάσει πλήθος έργων. Την περίοδο 2001-2004 ήταν διευθυντής παραγωγής στο Θέατρο του Νότου (Αμόρε) ενώ την περίοδο 2003-2005 συνεργαζόταν στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση του ίδιου θεάτρου.

