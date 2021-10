Life

Κορονοϊός - “Το Πρωινό”: Ο Ρόκκος ξεσπά για τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

"Το τρελό είναι ότι έκλεισαν τα μαγαζιά, ενώ οι συναυλίες θα συνεχιστούν στη Θεσσαλονίκη".

Ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και αναφέρθηκε στο lockdown που βρίσκεται από σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς με τα τελευταία δεδομένα εντάχθηκε στο επίπεδο 4 (κόκκινο) του Επιδημιολογικού Χάρτη.

Ο τραγουδιστής εμφανιζόταν μαζί με την Πάολα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο με τα νέα μέτρα θα μείνει κλειστό.

«Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε πράγματα που δεν είμαστε σίγουροι γι’ αυτά. Ο κόσμος έχει χωριστεί σε δύο ομάδες. Ζούμε μία κατάσταση πολύ τραγική. Για να ξαναβρούμε την κανονικότητά μας και να κάνουμε τη δουλειά μας, ο κλάδος μας πάει στον πάτο τελείως, έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες, στο μαγαζί έρχονται μόνο εμβολιασμένοι, προσπαθούμε να επιβιώσουμε», ανέφερε αρχικά ο Στέλιος Ρόκκος στη Φαίη και τον Γιώργο Λιάγκα.

«Μόνο στο μαγαζί που ξεκινήσαμε μετράμε 100 άτομα, τι θα πεις στο γκαρσόνι που πρέπει να δουλέψει δύο χρόνια; Κανένα νοσοκομείο δε μπορεί να κάνει; Επειδή γεμίζουν οι λιγοστές κλινικές, κλείνει ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα; Ο κόσμος είναι έξαλλος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Νωρίτερα, μάλιστα, η σύντροφος του Στέλιου Ρόκκου, Λελέ Γκόφα, ξέσπασε δημόσια μέσω InstaStory για τα περιοριστικά μέτραα στη Θεσσαλονίκη.

«Υποτιμώντας τη νοημοσύνη της Θεσσαλονίκης. Χθες όταν φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη το πρωί για να δουλέψουμε το Σαββατοκύριακο, περιμέναμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Βγήκε η απόφαση αν ακούς μουσική, στέκεσαι όρθιος και κυκλοφορείς 1.02 κολλάς covid-19. Εμένα που με βάλατε να εμβολιαστώ, που αναγκαστήκαμε να χωριστούμε σε ομάδες, που αναγκάσατε τους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν χώρους covid free με τη ψευδή θεωρία πως υπάρχει ασφάλεια και μπορούμε να δουλέψουμε… Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει: Τα κάναμε όλα, γιατί lockdown;», έγραψε χαρακτηριστικά η Λελέ Γκόφα.

