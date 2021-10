Αθλητικά

Πύρρος Δήμας: Θρήνος για τη μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχασε” την αγαπημένη του μητέρα ο Ολυμπιονίκης, λίγο μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Πάρα πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Πύρρος Δήμας, που έχασε τη μητέρα του.

Η αγαπημένη του μητέρα, Ελευθερία,φυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών από καρδιακή προσβολή.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αναδρομικά κληρονόμων: σε λειτουργία η πλατφόρμα

Επίθεση με βιτριόλι: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις πρώτες σοκαριστικές στιγμές

Αναγνωστόπουλος: Πώς και πότε θα πάρουν τα 50 GB οι νέοι