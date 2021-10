Τοπικά Νέα

Πάτρα: Ένταση σε κατάληψη ΕΠΑΛ – Τραυματίστηκαν μαθητές (εικόνες)

Το επεισόδιο λίγο έλειψε να μετατραπεί σε σύρραξη αλλά χάρη στην παρέμβαση των αστυνομικών τα πνεύματα ηρέμησαν.



Ένταση επικράτησε στο χώρο του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας σήμερα το πρωί, στο τέρμα της οδού Αγίας Σοφίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε έντονο επεισόδιο μεταξύ δυο μαθητών του σχολείου που ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα να ταυματιστούν.



Το επεισόδιο λίγο έλειψε να μετατραπεί σε σύρραξη αλλά χάρη στην παρέμβαση των αστυνομικών που έφθασαν στο σημείο τα πνεύματα ηρέμησαν.





Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας απο τους δύο μαθητές είπε στους αστυνομικούς ότι έπεσε και τραυματίστηκε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου ενώ πρώτες βοήθειες του παρήχαν μαθήτριες οι οποίες βρίσκονται στο σημείο. Ο μαθητής θα χρειατεί ράμματα.



