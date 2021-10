Κόσμος

Γεωργία - Μιχαήλ Σαακασβίλι: Συνελήφθη ο πρώην Πρόεδρος (εικόνες)

Χειροπέδες στον πρώην Πρόεδρο της Γεωργίας πέρασαν οι αστυνομικοί μόλις «πάτησε» γεωργιανό έδαφος.

Γεωργιανοί αστυνομικοί συνέλαβαν τον πρώην πρόεδρο και πολιτικό της αντιπολίτευσης Μιχαήλ Σαακασβίλι στη Γεωργία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον πρωθυπουργό της χώρας Ιράκλι Γκαριμπασβίλι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ανησυχία του μόλις πληροφορήθηκε την σύλληψη του Σαακασβίλι , ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της προεδρίας, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί διπλωμάτες στο Τμπιλίσι εργάζονται για να συνδράμουν τον Σαακασβίλι.

Ο πρεσβευτής της Γεωργίας στην Ουκρανία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σε σχέση με την σύλληψη του πρώην προέδρου της Γεωργίας, ο οποίος είναι Ουκρανός υπήκοος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όλεγκ Νικολένκο.

Ο Σαακασβίλι, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην Ουκρανία, είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι προγραμματίζει να πάει αεροπορικώς στην πατρίδα του, για τις τοπικές εκλογές που διεξάγονται αύριο Σάββατο, παρά το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί ερήμην στην χώρα του και αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης, προκειμένου να συμβάλει όπως είχε πει στη «σωτηρία της χώρας», ενώ κάλεσε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους μετά τις εκλογές.

Ο Σαακασβίλι, ο οποίος ηγήθηκε της Επανάστασης των Ρόδων στη Γεωργία το 2003, θεωρεί ότι οι κατηγορίες εναντίον του, οι οποίες υποτίθεται ότι αφορούν κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψη, έχουν πολιτικά κίνητρα.

Ο Γκαριμπασβίλι είχε δηλώσει ότι ο Σαακασβίλι ενδέχεται να συλληφθεί αν επιστρέψει στη Γεωργία.

Σήμερα ο Σαακασβίλι ενημέρωσε τους υποστηρικτές του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι επέστρεψε στη Γεωργία και τους προέτρεψε να ψηφίσουν την αντιπολίτευση και να συγκεντρωθούν στην καρδιά της πρωτεύουσας Τμπιλίσι την Κυριακή.

Στη συνέχεια ανάρτησε ένα βίντεο το οποίο όπως είπε ο ίδιος τράβηξε τη νύχτα στην πόλη Μπατούμι της Γεωργίας, μέσω του οποίου καλεί τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν το Ενωμένο Εθνικό Κίνημα, το κόμμα που ίδρυσε, ή οποιοδήποτε μικρό κόμμα που αντιτίθεται στο κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο».

«Όλοι πρέπει να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν, και στις 3 Οκτωβρίου πρέπει να γεμίσουμε την πλατεία Ελευθερίας. Αν υπάρχουν 100.000 άνθρωποι, κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει» λέει στο βίντεο που ανάρτησε και προσθέτει: «Βλέπετε, διακινδύνευσα τα πάντα, τη ζωή μου, την ελευθερία μου, τα πάντα, προκειμένου να έρθω εδώ. Θέλω μόνο ένα πράγμα από εσάς - να πάτε στις κάλπες».

