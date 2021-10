Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από την μητέρα τους!

Ανατριχίλα και σοκ προκαλούν όσα υποστηρίζουν τα δύο κορίτσια για σεξουαλική κακοποίηση από την μητέρα τους και δύο άνδρες.

Τον απόλυτο εφιάλτη του βιασμού που έζησαν στα χέρια της ίδιας τους της μητέρας αποφάσισαν να αποκαλύψουν δύο αδερφές στη Θεσσαλονίκη. Η μεγαλύτερη αδερφή, 20 ετών και η 15χρονη έλυσαν τη σιωπή τους.

«Ήταν απαίσιοι, η μαμά μου με βίαζε. Μας έχουν καταστρέψει τη ζωή», κατήγγειλε το 20χρονο κορίτσι στο Mega, συμπληρώνοντας πως «Υπήρχαν βράδια που δεν αντιδρούσα. Δεν μπορούσα να κουνηθώ όσο με κακοποιούσαν. Δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω άλλο έτσι. Όταν της έλεγα ότι το σώμα μου μου ανήκει και δεν θέλω να μου κάνει αυτά τα πράγματα, εκείνη έλεγε ότι της ανήκω και ότι θα κάνω αυτό που θέλει. Την κλώτσαγα, την έσπρωχνα, την παρακαλούσα να σταματήσει αλλά εκείνη συνέχιζε».

Η 15χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού και από τον σύντροφο της μητέρας της, λέγοντας χαρακτηριστικά, με δάκρυα στα μάτια, «η μαμά μου και ο σύντροφός της με έβαλαν στο δωμάτιο και με έβαλαν να ξαπλώσω στο κρεβάτι. Τότε αυτός έβαλε το χέρι του μέσα από το εσώρουχό μου. Κοίταξα τη μητέρα μου, της έδειξα πόσο με ενοχλεί, εκείνη μου είπε να κάτσω. Της φώναζα να με βοηθήσει, κι εκείνη απλά έφυγε»

«Με εξέδιδε η μητέρα μου»

Η 20χρονη υποστηρίζει και ότι την εξέδιδε η μητέρα της, λέγοντας «Η μαμά μου με προωθούσε σε άντρες και έβγαζε λεφτά από αυτό. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της ως μάνα. Μάλιστα, μια μέρα, μπήκα στο δωμάτιο και είδα την μητέρα μου να χαϊδεύει την αδελφή μου. Εκεί τρελάθηκα. Άρχισα να ουρλιάζω!».

Παράλληλα, όπως καταγγέλλει η 15χρονη αδερφή της, πριν από λίγες ημέρες, έπεσε θύμα βιασμού από έναν 17χρονο, λέγοντας «πήδηξε πάνω μου και άρχισε να με φιλάει, μου έβγαλε το παντελόνι, τα εσώρουχα, με χτυπούσε. Προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη στιγμή να του ξεφύγω, αλλά εκείνος με άρπαζε, με χτυπούσε και συνέχιζε»

Όπως ανέφερε η 20χρονη, η απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε η 15χρονη αδερφή της, την ώθησε να αποκαλύψει όσα ζούσαν.

Η επιμέλεια της ανήλικης έχει προσωρινά ανατεθεί σε μια θεία τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου των δύο κοριτσιών, η Αστυνομία έχει σοβαρότατες ενδείξεις ότι όλα αυτά που καταγγέλλουν η 20χρονη και 15χρονη έχουν συμβεί.

