Κορονοϊός - Καλιφόρνια: υποχρεωτικό το εμβόλιο για όλους τους μαθητές

Αυτή η απόφαση αφορά εκατομμύρια μαθητές στην Καλιφόρνια, την πιο πολυπληθή πολιτεία της χώρας.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε πως όλοι οι επιλέξιμοι μαθητές για ένα εμβόλιο κατά της Covid-19 θα εμβολιαστούν προκειμένου να παρίστανται με φυσική παρουσία στα μαθήματα, είτε στα δημόσια είτε στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτή η απόφαση είναι άνευ προηγουμένου στις ΗΠΑ σε τέτοια κλίμακα και αφορά εκατομμύρια μαθητές στην Καλιφόρνια, την πιο πολυπληθή πολιτεία της χώρας.

Θα τεθεί σε ισχύ τον επόμενο χρόνο, αφότου οι ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές θα έχουν εγκρίνει πλήρως το εμβόλιο. Επί του παρόντος, αφορά παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, σύμφωνα με μια επείγουσα διαδικασία που συνδέεται με την πανδημία. Η έγκριση είναι αντιθέτως πλήρης για τα άτομα άνω των 16 ετών.

«Θα ξεκινήσουμε να υλοποιούμε αυτό το μέτρο για το επόμενο εξάμηνο, είτε την 1η Ιανουαρίου είτε την 1η Ιουλίου», διευκρίνισε ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, κατά τη διάρκεια των σχετικών ανακοινώσεων που έκανε από ένα σχολείο στο Σαν Φρανσίσκο.

«Τα σχολεία μας απαιτούν ήδη τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς, των μαγουλάδων και άλλων νόσων. Γιατί; Διότι τα εμβόλια λειτουργούν», έγραψε ο κυβερνήτης στο Twitter, προσθέτοντας πως το «εμβόλιο κατά της covid-19 θα προστεθεί στον κατάλογο».

