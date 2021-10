Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: θα πατάξουμε τους θύλακες φασισμού μέσα στα σχολεία (βίντεο)

Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να γίνει καμιά απόλυση λόγω αξιολόγησης. Τι είπε για τα πρωτόκολλα υγείας λόγω του κορονοϊού, στα σχολεία.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» και σχολιάζοντας τα τελευταία περιστατικά βίας σε σχολεία, τόνισε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και ζητήθηκε η διεξαγωγή ΕΔΕ και δήλωσε κατηγορηματικά ότι «νιώθω φρίκη όταν βλέπω παιδιά να χαιρετάνε ναζιστικά».

Η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι από πλευράς κυβέρνησης υπάρχει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και δεσμεύτηκε ότι «θα πατάξουμε τους θύλακες φασισμού μέσα στα σχολεία», κάνοντας λόγο για επικίνδυνο κοινωνικό φαινόμενο.

Η υπουργός Παιδείας ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόλυση μετά τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών. Αναφερόμενη στη διαδικασία, είπε ότι θα υπάρξουν δυο στάδια. Στο πρώτο θα αξιολογηθεί η λειτουργία του σχολείου και η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στο δεύτερο στάδιο θα γίνει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Η κυρία Κεραμέως αναφερόμενη στις αντιδράσεις που υπάρχουν στην εκπαιδευτική κοινότητα, παρατήρησε ότι παραδοσιακά οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στρέφονταν κατά της αξιολόγησης, αλλά δεν πιστεύει ότι εκφράζουν την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή των πρωτοκόλλων που σχετίζονται με τον κορονοϊό στα σχολεία, ούτε στη βόρεια Ελλάδα όπου οι δείκτες είναι αυξημένοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόνισε ότι η εμβολιαστική κάλυψη των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά υψηλή και υπάρχει ανταπόκριση και από τους μαθητές, ενώ όταν εντοπιστεί κάποιο κρούσμα, οι υπόλοιποι μαθητές μπορεί να κάνουν μέχρι και 7 τεστ την εβδομάδα.

