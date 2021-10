Οικονομία

Γεωργιάδης για ενέργεια: ανοιχτό να παραταθούν τα μέτρα

«Δε θα αφήσουμε τον κόσμο που είναι αδύναμος, να παγώσει», τόνισε κατηγορηματικά. Τι είπε για τη διεξαγωγή των παρελάσεων.

«Η πραγματική επίπτωση των μεγάλων αυξήσεων στην ενέργεια δεν θα έρθει ακόμα. Αν το φαινόμενο συνεχιστεί, θα συνεχιστούν τα μέτρα και μετά το τέλος του χρόνου» επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δε θα αφήσουμε τον κόσμο που είναι αδύναμος, να παγώσει, η κυβέρνηση είναι από πάνω» σημείωσε και πρόσθεσε ότι «μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν γενικευμένα φαινόμενα αισχροκέρδειας», τονίζοντας ότι γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.

Ο υπουργός επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα έχει την 3η καλύτερη επίδοση στον πληθωρισμό, στην Ευρωζώνη με 2,1%. «Η Ισπανία είναι 4,1% και εμείς 2,1% και ο Τσίπρας μας έλεγε να ακολουθήσουμε το ισπανικό παράδειγμα».

Σε άλλες χώρες όχι μόνο στο ΗΒ, υπάρχουν και ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ, εμείς δεν έχουμε καμία έλλειψη στην εφοδιαστική αλυσίδα, είπε και πρόσθεσε ότι η επιβάρυνση στο ρεύμα, θα είναι 1 με 2 ευρώ το μήνα, ενώ στο επίδομα θέρμανσης οι δικαιούχοι θα διαπιστώσουν αύξηση του ποσού κατά 20%.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι τα οφέλη της ανάπτυξης θα μοιράζονται με δίκαιο τρόπο σε όλους τους Έλληνες.

Τέλος, αναφερόμενος στις παρελάσεις σημείωσε ότι, πρέπει να γίνουν.

