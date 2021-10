Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στα νησιά Βανουάτου

Τρόμος από τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ!

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στα νησιά Βανουάτου στον Νότιο Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι λόγω του εστιακού βάθους του σεισμού, ανέφερε το αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στη Χαβάη (ΗΠΑ).

Ο σεισμός, το μέγεθος του οποίου είχε εκτιμηθεί αρχικά στους 6,7 βαθμούς, είχε βάθος 531 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για ζημιές από τον σεισμό.

