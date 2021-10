Αθλητικά

Basket League: Το Λαύριο διέσυρε τον ΠΑΟΚ

Παράσταση για ένα ρόλο από την ομάδα του Σερέλη στην Πυλαία.

Η ομάδα του Σερέλη συνέχισε από εκεί που σταμάτησε την περασμένη σεζόν και μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο την πρεμιέρα της Basket League, αφού συνέτριψε 89-73 τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία.

Μυθική εμφάνιση από τους Κάρτερ (28 πόντοι με 12/16 εντός παιδιάς), Μουράτο (14 πόντοι, 10 ασίστ) και Σμιθ (22 πόντοι) για τους «μεταλλωρύχους».

Από την άλλη, για τον «Δικέφαλο του Βορρά» πάλεψαν μόνο οι Γκρίφιν (17 πόντοι, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και Τζόουνς (14 πόντοι, 10 ριμπάουντ).'

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και με τον Γκρίφιν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, απέκτησε μικρό προβάδισμα (11-9 στο 4’). Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτες του Σερέλη πάτησαν το γκάζι και με τους Κάρτερ, Μουράτο να εκτελούν από… παντού, έτρεξαν επιμέρους σκορ 14-3 και απέκτησαν διαφορά 9 πόντων (14-23 στο 7’). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το Λαύριο στο +10 (20-30).

Το σερί των «μεταλλωρύχων» διευρύνθηκε (11-0) στις αρχές της δεύτερης περιόδου και τους εκτόξευσε στο +18 (20-38 στο 15’). Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε με επιμέρους 8-2 (28-40 στο 18’), αλλά η αντίδρασή τους ήταν μάλλον σπασμωδική. Κι αυτό διότι οι Κάρτερ και Μουράτος ήταν ασταμάτητοι και οδήγησαν την ομάδα της ανατολικής Αττικής στο +11 (36-47) στο φινάλε του ημιχρόνου.

Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την αμυντική λειτουργία τους στην εκκίνηση του 3ου δεκαλέπτου και πλησίασαν με επιμέρους σκορ 9-2 (50-55 στο 27’) βρίσκοντας λύσεις από Τζόουνς και ΝτιΛέο. Κάπου εκεί ωστόσο αντέδρασαν οι φιλοξενούμενοι κι έτρεξαν 12-3 για να κλείσουν την περίοδο με «αέρα» 14 πόντων (53-67).

Το 4ο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε… τυπική διαδικασία, αφού οι παίκτες του Σερέλη έστησαν πάρτι στο παρκέ και εκτοξεύτηκαν στο +22 σκοράροντας με όλους τους τρόπους (67-89 στο 37’). Στο τελευταίο τρίλεπτο ο ΠΑΟΚ έτρεξε σερί 6-0 και μείωσε σε 73-89 στο φινάλε του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 20-30, 36-47, 53-67, 73-89.

