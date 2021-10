Αθλητικά

Basket League: Με το... δεξί η Λάρισα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Παπανικολόπουλου νίκησε, στην παράταση, τον Κολοσσό Ρόδου

Αν και χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να πάρει τους δύο βαθμούς, η Λάρισα επικράτησε εντός έδρας με 81-77 του Κολοσσού και μπήκε με το... δεξί στην πρεμιέρα της Basket League.

Ο Τζέι Θριτ με 17 πόντους ήταν ο παίκτης που έστειλε το ματς στην παράταση για τους Θεσσαλούς, ενώ με δικές του λύσεις κατάφερε να αναδειχτεί νικήτρια στη Λάρισα στο τελευταίο πεντάλεπτο! Ο Ζάρας σημείωσε 20 πόντους, ενώ 13 ριμπάουντ μάζεψε ο Κρουμπάλι για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Για τον Κολοσσό, Μίλερ και Τιλί σημείωσαν από 13 πόντους έκαστος, ενώ 12 πόντους πέτυχε ο Μομίροφ.

Τo ματς

Η Λάρισα ξεκίνησε καλύτερα, προηγήθηκε με 9-4 και παρά το γεγονός πως οι Τιλί και Ουίλιαμς έφεραν στο -2 (18-16) τον Κολοσσό, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο +6 (24-18), με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου. Οι Θεσσαλοί ήταν ανώτεροι και στο 2ο δεκάλεπτο, προσπέρασαν με +12 (38-26), στο 15ο λεπτό από λύσεις των Χάντσον και Θριτ, αλλά οι Ροδίτες έπαιξαν πιεστική άμυνα, μείωσαν στο -4 (41-37), ενώ ο Κρουμπάλι με βολές διαμόρφωσε το 43-37, του α΄ μέρους

Στην 3η περίοδο, ο Κολοσσός μείωσε στον πόντο (48-47), στο 24’, αλλά εν συνεχεία με «όπλο» την περιφέρεια, η ομάδα της Λάρισας ξέφυγε εκ νέου για τον +8 (59-51), στο 30ο λεπτό.

Η αντίδραση του Κολοσσού ήρθε ουσιαστικά στην 4η περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 2-14 προσπέρασε με 61-65, ενώ το τρίποντο του Τιλί έφερε τους φιλοξενούμενους στο +5, (63-68), στο 38’. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μείωσαν στον πόντο (67-68), με τον Τιλί να κάνει 1/2 από τη γραμμή (67-69), στα 10,5’’ πριν τη λήξη. Στην επόμενη επίθεση, ο Θριτ διαμόρφωσε το 69-69, που ήταν το σκορ της κανονικής διάρκειας και έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Η Λάρισα έδειξε πιο έτοιμη στο έξτρα πεντάλεπτο, προηγήθηκε με 74-70, αλλά είδε τον Βασίλη Ξανθόπουλου να μειώνει στο καλάθι (76-74), στα 34’’ πριν τη λήξη. Ακολούθησε ένα καλάθι και φάουλ του Θριτ για το +5 (79-74), με την ομάδα του Παπανικολόπουλου να παίρνει τη νίκη με το τελικό 81-77.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-37, 59-51, 69-69 κ.δ., 81-77 παρ.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΡΙΣΑ (Nίκος Παπανικολόπουλος): Θριτ 17, Κρούμπαλι 6, Τσαϊρέλης 3, Ζάρας 20 (5), Φόρτιουν 5 (1), Ουάσινγκτον 4, Χάντσον 11, Σπυρόπουλος 7 (1), Σαχπατζίδης 2, Σπαν 4, Καράμπελας

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Μομίροφ 12 (2), Ουίλιαμς 8 (2), Μίλερ 13, Τιλί 13 (1), Ποτ 3, Ξανθόπουλος 7 (1), Μέσιτσεκ 7 (1), Μαργαρίτης 9 (2), Μπιλλής, Σλαφτσάκης 5 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούνιας: Σε αρθροσκόπηση ώμου υποβλήθηκε ο Ολυμπιονίκης

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Νέα παράταση για τα δικαιολογητικά

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου