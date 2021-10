Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Χρήστος Πλαΐνης αποκαλύπτει για τον Κοινοτάρχη στο Διαφάνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο δημοφιλής ηθοποιός για τις εξελίξεις στην αγαπημένη σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Για τις συναρπαστικές εξελίξεις και τις αλλεπάλληλες ανατροπές στις “Άγριες Μέλισσες” μίλησε ο ηθοποιός Χρήστος Πλαΐνης στην εκπομπή του ΑΝT1 “Πρωινοί Τύποι”.

Ο Κοινοτάρχης του Διαφανίου αναφέρθηκε στην ανησυχία για τις συναναστροφές του γιου του, ο οποίος έρχεται από το Πολυτεχνείο και τον βλέπουν με την κονκάρδα του Φοίνικα στο πέτο, οπότε αντιλαμβάνονται πως έχει “πάρε-δώσε” με το καθεστώς της δικτατορίας.

Υπάρχουν ταμπού για εκείνη την περίοδο, υπογράμμισε, εξηγώντας πως «είναι ένα θέμα που δεν το αγγίζουμε εύκολα».

Όπως είπε, ο Κοινοτάρχης θα προσπαθήσει να ενώσει τις Αρχές του τόπου, για να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις και να βοηθήσει τους συνανθρώπους του.

«Ανακατεύεται η τράπουλα και έρχονται καινούργιες σχέσεις», προανήγγειλε ο Χρήστος Πλαΐνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Μπερνάρ Ταπί

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: με απείλησαν ότι θα ρίξουν και σε μένα βιτριόλι

Ρώμη: Κατάρρευση ιστορικής γέφυρας μετά από φωτιά (βίντεο)